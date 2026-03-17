アメリカのトランプ大統領は16日、ホルムズ海峡での安全確保に向け日本を名指しして改めて支援を求めました。

トランプ大統領「日本は95％、中国は91％、そして韓国をはじめ多くの国が石油やエネルギーの膨大な割合をホルムズ海峡から得ている。だから感謝するだけでなく協力すべきだ」

トランプ大統領はさらに「協力する意欲に欠けている」と各国の消極的な姿勢に苦言を呈しました。

その上で、トランプ氏は日本や韓国、ドイツなどに対して機雷除去を任務とする「『掃海艇はあるか？』と聞くと、彼らは『関与せずに済む方法はないか』と言う」と不満を示しました。ヨーロッパ諸国が協力に消極的な中、日本などへ積極的な関与を求める姿勢を示した形です。

一方、トランプ氏は、3月31日から4月2日の日程で予定していた中国訪問をおよそ1か月延期するよう中国側に要請したことを明らかにしました。理由について、戦闘が続くイラン情勢を踏まえ「戦争のためアメリカにいなければならない」と説明しました。

ワシントン・ポストは、「中国に対しホルムズ海峡への艦艇派遣を迫っていることから延期した」「世界最大の2つの経済大国の関係再構築が不透明になった」と指摘しています。

一方、中国外務省は17日の記者会見で、アメリカから延期の要請があったかどうかについては、明言せず、「訪中時期について引き続き協議を続けている」などと述べるにとどめました。