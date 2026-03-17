高市首相はトランプ大統領との首脳会談のため、18日にアメリカに向け出発します。私たちは、アメリカが日本からの巨額投資を受けて建設する「世界最大級のガス発電プロジェクト」について取材しました。

■ガス火力発電所の建設予定地は…“ラストベルト”

アメリカ中西部、オハイオ州のポーツマス市。かつて製造業で賑わった町も、今は「ラストベルト」＝さびついた工業地帯と呼ばれるほど…。

市街地からおよそ30キロ離れた「立ち入り禁止」と看板が掲げられたこの場所、実は…

嶋太朗記者・NNNオハイオ

「ここから先は政府の敷地で立ち入ることができないのですが、この奥に“世界最大級”のガス発電所が建設されるものとみられます」

広さは東京ドーム300個以上。敷地内には冷戦時代にも使われたウラン濃縮工場もあり、長年ほとんど利用されてこなかった土地だといいます。

トランプ政権はここに世界最大級のガス火力発電所の建設を予定しているといいます。投資総額5兆2000億円あまり。そして、この5兆円を超える投資を行うのは、なんと日本なのです。

■80兆円超“巨額”対米プロジェクトの第一弾

赤沢経産相

「トランプ大統領との大変強い絆のもと、総理の米国訪問をさらに実り多いものにする」

緊迫化する中東情勢を受け原油市場は混乱し、日本経済にも暗い影を落とし始めています。

そのような状況でも、日本に求められているのが対米投資。去年7月、トランプ関税を引き下げてもらうのと引き換えに、約束することとなった80兆円を超える巨額の対米プロジェクトです。

この第一弾として決まった3つのプロジェクトの一つ、「世界最大級のガス火力発電所」がオハイオ州に建設されるのです。

■ポーツマス市長、発電所建設は“寝耳に水”

そこで私たちは詳細を探るため、ポーツマス市長を訪ねると…

ポーツマス市 シャーロット・ゴードン市長

「計画についてなにも知りません」

驚いたことに「発電所建設」は“寝耳に水”だったといいます。

シャーロット・ゴードン市長

「どの程度雇用を生み出すのか、環境的な影響があるのか、多くの疑問が残っています」

日本政府は、日本のメーカーも発電所の建設や運営、機器の納入で売り上げがたち、「メリットがある」と強調しますが、政府に名前を挙げられた企業からはいまだ具体的な発表はありません。

■金融機関幹部「実態が見えない計画に焦り感じる」

さらに資金の出し手となるはずの民間金融機関の幹部は…

「今お金の事情を全く理解しないまま進めようとしている。“本当にこういう形態で良いのか？”と疑問が100ぐらい出てくるようなスキームなんですよ」

「実態が見えない計画に焦りを感じる」と話しています。

■専門家も懸念「リスクを高める構図じゃないかと」

専門家は、トランプ大統領の政治的思惑にのせられることを懸念しています。

野村総合研究所 木内登英氏

「トランプ政権のやや政治的な思惑に日本の企業・国が引っ張られて最終的には日本企業が損傷、あるいは日本国民が損失を負う、そういうリスクを高めてる構図じゃないかなと」

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19日には、2度目の日米首脳会談に臨む高市首相。中東への対応に関心が高まる中で、対米投資で日本が損失を出さないための交渉や説明が必要となります。