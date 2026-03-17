お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一（48）が17日放送の日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）にVTR出演し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）観戦の裏話を明かした。

15日に更新したインスタグラムで、お笑いタレント・出川哲朗とともにWBC観戦のため米マイアミを訪れた姿を投稿していた中岡。番組では現地からVTR出演し、日本が準々決勝でベネズエラに敗れた結果を受けて「選手の皆さんは頑張ってくれたのでそれは最高だったんですけども悔しいです！マイアミにいる間ずっと何分間に1回か悔しいが押し寄せてる感じ」と無念の表情で話した。

2023年の前回大会でも決勝の中継に映り込んで注目された。今回の観戦は出川とともに3年前から計画していたそうで「大型連休を正月以外取ったことない出川さんが初めて大型連休を取って、侍ジャパンを応援するぞっておっしゃってた」と明かした。

16日には俳優の渡辺謙が、中岡、出川と「野球大好きな3人で残念会のランチをしました」とインスタグラムに投稿して話題に。

「渡辺謙さんからマネジャーづたいにお話をいただいて“野球でも語り合いませんか”ということでご連絡いただいてランチを一緒に食べさせていただきました」と経緯を明かす。渡辺と中岡はともに熱狂的な阪神ファンで、「まさかマイアミに来てお声がけいただけるとは思わなくて大変光栄でした」と話した。

渡辺とは阪神や野球界の未来の話題で盛り上がったそうで「僕らからしたら緊張する方なんですけど、しゃべってる内容はただのおじさんで。物凄い親しみを感じるというか気さくに接してくださった」と世界的名優との初対面を振り返っていた。