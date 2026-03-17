神田聖司、NHK『あさイチ』火曜レギュラーに就任「“ときめく”ように明るく」 『ゴジュウジャー』暴神竜儀役の“いやさか”で人気
俳優の神田聖司が、今春から NHKの情報番組『あさイチ』（月〜金曜午前8時15分）の火曜日に出演することが発表された。新リポーターとして火曜日の名物コーナーを引き継いで、新たに『ときめき！ハピ技』を担当する。17日の生放送で、一足早く意気込みを語った。
【写真】アフロがトレードマークの副島淳と2ショットのフレーム収まる神田聖司
神田は2月まで放送されたスーパー戦隊シリーズ50周年記念作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に暴神竜儀／ゴジュウティラノ役で出演。グランドピアノを持つ登場シーンなど破天荒な怪力キャラクターで人気を集めた。神田本人は、さわやかで真面目な人柄。『あさイチ』に新しい風を吹き込む。神田の初回レギュラー出演は31日の予定。また、9年間火曜のリポーターをつとめた副島淳も『あさイチ』の別コーナーで引き続き番組を盛り上げる。
これに伴い、火曜の人気コーナー「ツイQ楽ワザ」は「ときめき！ハピ技」にリニューアル。「今日の暮らし、明日の人生が明るくワクワクする」をテーマに、生活に役立つハッピーなワザを神田リポーターが届ける。
■コメント
【神田聖司】ロケも始めてですし、生放送の司会進行も始めてなので緊張していますが、徐々に現場の雰囲気に慣れていけば、いつか楽しんでできる日が来ると思います！スタジオの雰囲気は、皆さん和気あいあいとしていて、テレビで見るよりもアットホームでした。「ときめき！ハピ技」を担当するので、視聴者の皆さんもスタッフの皆さんも“ときめく”ように明るく務められたらと思います。よろしくお願いいたします！
【副島淳】イノッチさん、有働さん、柳澤さんの時代から、華大さん、近江さん、鈴木さんと、9年間さまざまな人に支えられました。今まで携わってくださったすべての皆さんに本当に感謝しています。4月からは『あさイチ』金曜日の「みんな！グリーンだよ」のコーナーを担当するので、これからもよろしくお願いいたします。
■神田聖司プロフィール
1994年1月4日生まれ。千葉県出身。舞台『男水！』でデビュー。その後、ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』やドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』、『あたりのキッチン！』、『ギークス〜警察署の変人たち〜』、などに出演。スーパー戦隊シリーズ50周年記念作品となった『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』暴神竜儀／ゴジュウティラノ役としてレギュラー出演。個性的なキャラクターを熱演し、話題となる。過去の『あさイチ』では、「お掃除ファイトソング」のコーナーで水前寺清子・サンプラザ中野くんと共演した。
【写真】アフロがトレードマークの副島淳と2ショットのフレーム収まる神田聖司
神田は2月まで放送されたスーパー戦隊シリーズ50周年記念作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に暴神竜儀／ゴジュウティラノ役で出演。グランドピアノを持つ登場シーンなど破天荒な怪力キャラクターで人気を集めた。神田本人は、さわやかで真面目な人柄。『あさイチ』に新しい風を吹き込む。神田の初回レギュラー出演は31日の予定。また、9年間火曜のリポーターをつとめた副島淳も『あさイチ』の別コーナーで引き続き番組を盛り上げる。
■コメント
【神田聖司】ロケも始めてですし、生放送の司会進行も始めてなので緊張していますが、徐々に現場の雰囲気に慣れていけば、いつか楽しんでできる日が来ると思います！スタジオの雰囲気は、皆さん和気あいあいとしていて、テレビで見るよりもアットホームでした。「ときめき！ハピ技」を担当するので、視聴者の皆さんもスタッフの皆さんも“ときめく”ように明るく務められたらと思います。よろしくお願いいたします！
【副島淳】イノッチさん、有働さん、柳澤さんの時代から、華大さん、近江さん、鈴木さんと、9年間さまざまな人に支えられました。今まで携わってくださったすべての皆さんに本当に感謝しています。4月からは『あさイチ』金曜日の「みんな！グリーンだよ」のコーナーを担当するので、これからもよろしくお願いいたします。
■神田聖司プロフィール
1994年1月4日生まれ。千葉県出身。舞台『男水！』でデビュー。その後、ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』やドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』、『あたりのキッチン！』、『ギークス〜警察署の変人たち〜』、などに出演。スーパー戦隊シリーズ50周年記念作品となった『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』暴神竜儀／ゴジュウティラノ役としてレギュラー出演。個性的なキャラクターを熱演し、話題となる。過去の『あさイチ』では、「お掃除ファイトソング」のコーナーで水前寺清子・サンプラザ中野くんと共演した。