お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が今月7日に行ったオールナイト企画公演「粗品VS漫才劇場〜アンチコメントの変〜」のオンラインチケット販売枚数が、17日までに3万7000枚を突破した。同値は吉本所属芸人主催公演史上、過去最高記録となる。異例の反響を受け、販売、視聴期間の延長が発表されている。

事の発端は先月11日。自身のYouTubeチャンネルに、「吉本の社員に粗品のアンチがおる事件について」と題した動画を公開した。

動画では、吉本が運営するYouTube「渋谷よしもと漫才劇場・神保町よしもと漫才劇場」のコメント欄に寄せられた「粗品はWの審査するな」という書き込みに、同チャンネルが「ハート」を付けていたことなどを説明。同25日にはSNSで「吉本社内に粗品アンチが居る大事件についてですが犯人が見つかりました。その他明らかになった経緯、動機、残る謎など全てオールナイトライブで発表します」と予告した。

こうした経緯があり、ライブは開催前から大きな注目を集めていた。チケットは即時完売し、214席の応募に対し、約7500件の応募があった。開催当日のリアルタイム視聴数は深夜にもかかわらず最高6000人を突破。終演まで常時5000〜6000人の同時視聴数を記録していた。

粗品はオールナイト開催になった理由については「すぐやりたかった。（オールナイト以外だと）5月とか6月になる。“オールナイトやったら空いてますよ”ということで（この開催になった）」と説明していた。