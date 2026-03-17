BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が16日に放送され、昨季限りで社会人野球の日本製鉄かずさマジック監督を退任した渡辺俊介氏（49）と元楽天監督・今江敏晃氏（42）のロッテOBコンビがそろって出演。番組初登場の渡辺氏が現役引退後も続く“職業病”を明かした。

今回の番組MCはロッテの大ファンとしても知られるお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇（42）とフリーアナウンサーの上田まりえ（39）が務めた。

今江氏も含め、ロッテ時代の多くの後輩たちから現役当時も今も親しみを込めて「俊ちゃん」と呼ばれている渡辺氏。“世界一低い”と言われたアンダースローの投手としてロッテで通算87勝を挙げ、2006年と2009年のWBCにも出場した。

令和のプロ野球では絶滅危惧種となったアンダースロー。「力むとアンダースローってできないんですよ。力が入ると浮き上がっちゃうんで」といい、「力抜くためにみんなほわ〜って顔してる」とまずは笑わせた。

そして、「だからね、俺、いまだに集中するとこうなるよ」と言いながら体と首を大きく右に傾けるポーズ。

グラウンドすれすれでボールをリリースする“世界一低いアンダースロー”では自然と体と首が傾くが、引退後も「この角度がなんかこう…安心感ある」のだとか。これには松陰寺も思わず「怖いな」と苦笑いだ。

車の運転中も「だんだんこうなっていく」とハンドルを握りながら首を右に傾けるポーズ。今江氏が「で、ハンドル持つとこ、この辺でしょ？」と下側を握るポーズをすると、渡辺氏も「そうそう、この辺」と同じしぐさ。上田は渡辺氏のサービストークに「サブマリン運転法！」と大笑いだった。