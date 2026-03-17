3月16日、第98回アカデミー賞の授賞式が行われ、レオナルド・ディカプリオが主演をつとめた『ワン・バトル・アフター・アナザー』が6部門で受賞した。この映画の見所を、芝山幹郎さんと森直人さんがとことん語り合った。

【画像】『ワン・バトル・アフター・アナザー』の主演をつとめたレオナルド・ディカプリオ

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森 『ワン・バトル・アフター・アナザー』はハリウッド（LA）の最新金字塔ですね。

芝山 まさに驚天動地。春先に色々な秀作を見て楽しんでいたのが、秋に『ワン・バトル〜』を見て、全部ひっくり返っちゃった（笑）。



『ワン・バトル・アフター・アナザー』のレオナルド・ディカプリオ ⒸWarner Bros／Courtesy Everetto Collection／amanaimages

とにかくアクションに圧倒される映画ですが、物語のさわりを紹介しておくと、主演のレオナルド・ディカプリオは爆弾闘争も辞さない革命組織「フレンチ75」の元メンバー。今は過去を隠し、同志テヤナ・テイラーとの間に産まれた最愛の娘と冴えない日々を送っている。しかし、ある日突然、娘が何者かに誘拐されてしまった上に、ショーン・ペン演じる変態軍人がディカプリオを執拗に追いかけてくる。ディカプリオは、娘の空手の“センセイ”ベニシオ・デル・トロの助けを借りながら、娘を救うために戦う。

ショーン・ペンの髪型が本当に趣味が悪い（笑）。コーエン兄弟の『ノーカントリー』で不気味な殺人鬼を演じたハビエル・バルデムの“史上最悪の髪型”に匹敵する。

森 監督のポール・トーマス・アンダーソン（以下、PTA）は、第10作にして、ひとつのピークを迎えましたね。そもそもPTAはハズレなし、全作傑作と言っていい人で、前作『リコリス・ピザ』も素晴らしかった。でも、今回のほうがより総合的にPTAらしいし、同時にザッツ・エンタテインメント！

芝山 とにかくエキサイティング。シリアスな側面と馬鹿馬鹿しい部分を、これだけ爆発的に融合させた映画は珍しい。

森 まさに。ディカプリオがある“アクション”に挑まないといけないときに「トム・ファッキン・クルーズみたいに」やれ、とデル・トロ“センセイ”にどやされるシーンも爆笑でした。緊張感と笑いが渾然一体となったシーンが満載。横長のワイドスクリーンには本来不向きな巻き込まれ型のスクリューボール・コメディの構造を巧く応用していて、重量感のあるシーンを豪腕の演出力で快調に転がしていく。ディカプリオも過去最高級に面白かった。

「ある種のカーニヴァル感覚」

芝山 あの、ぼんくらぶりやへっぴり腰が生きていましたね。ある種のカーニヴァル感覚というか、抑圧や独裁に対して、はっきりノーと言っているわけですが、それがみじんもお説教臭くない。むしろ、血湧き肉躍るイメージが、つぎつぎと画面に叩きつけられていく。映像も演技も音楽も、すべて有機的に化合して、観客を異次元にかっさらっていく。

森 相当シリアスな政治闘争のメッセージが組み込まれているんですよね。「政治の季節」の60年代的な要素は、インスピレーションの源となったトマス・ピンチョンの『ヴァインランド』から汲み上げている。それを今のトランプ政権下のアメリカの問題に見事にスライドさせ、ブラックライブズマターなどを経てもあまり変わらなかったアメリカ社会の実相を真摯に描き、それを撃っているのですから、さすがの一言です。

PTAがピンチョンの小説を映画化するのは『インヒアレント・ヴァイス』（原作の邦題は『LAヴァイス』）に続き二度目ですが、かなり原作に忠実なアプローチを見せた前回に対して、今回は自由で開かれた脚色が光っていました。

芝山 シリアスな側面と馬鹿馬鹿しさの融合したわかりやすい例が、変態軍人ロックジョーが、女性闘士テヤナ・テイラーに命じられて、半ば強制的に勃起させられる場面。

低い位置からのあおりでテント状態の股間を撮るわけですが、なんとも馬鹿げたこの場面が、後々の因縁話につながっていくあたりが、豪快な展開でしたね。

※約9700字の全文では、「2025年のベスト映画10本」を選んでいます。全文は月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（芝山幹郎×森直人「年忘れ映画ベスト10〈頭抜けた大傑作にやられた〉」）。「文藝春秋PLUS」では、この他にも多数の関連記事をご覧いただけます。



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（芝山 幹郎,森 直人／文藝春秋 2026年1月号）