ニラ、ユズ、ナスを使った高知の“うまい”が家で味わえる！元「dancyu」編集長が追い求める日本一ふつうで美味しいレシピ

食の雑誌「dancyu」の元編集長・植野広生さんが求め続ける、ずっと食べ続けたい“日本一ふつうで美味しい”レシピ。



植野さんが紹介するのは「高知の“うまい”料理」。



ニラの生産量日本一の香南市では名物「ニラ塩焼きそば」、ユズの名産地・北川村では野菜を使った郷土料理「田舎ずし」を。安芸市では日本一の生産量を誇るナスを使った郷土料理「なすのたたき」を教わり、佐川町の老舗酒蔵ではこの時期だけの特別な日本酒「立春朝搾り」を味わった。





朝市“土佐の日曜市”が有名な高知市

旅の締めくくりは高知の宴会文化「おきゃく」で欠かせない、豪華な郷土料理「皿鉢（さわち）料理」づくりに挑戦。高知の食と酒、人の温かさを味わい尽くす。

植野さんが向かったのは、高知市内で約300店舗が並ぶ日本一の朝市「土佐の日曜市」。

しかし、実は日曜日以外にも、火曜・木曜・金曜にも開催されており、なかでも木曜日は日曜に次ぐ規模だという。

そこで植野さんは特産のしょうがや干し柿、きんかん、じゃがいもなど新鮮で旬の高知の食材を買いまくった。

ニラ生産量日本一、香南市「ニラ塩焼きそば」

続いて向かったのは、香南市。1年を通して温暖な気候に恵まれ、現在ニラの生産量日本一を誇る町だ。

そんな香南市のニラ農家の生産者・松山直樹さんに協力してもらい、ハウスの中を見せてもらった。

さらに、そのニラを使った「ニラ塩焼きそば」が食べられるというお店へ。訪れたのは、1982年の開店以来、地元の人たちに愛されてきたお好み焼き店「廣末屋」だ。

肉をしっかり炒め、いか・にんじん・ニラの茎を炒めたら麺をのせ、塩だれをかけ、炒める。さらにたっぷりニラを炒め、最後に揚げ玉とのり・糸唐辛子をかけたら完成。

植野さんは「想像していた『にら塩焼きそば』の5倍くらいのにらの量。見た目だけでもニラの存在感がものすごくて麺がつかめない」と驚きながらも、その味を堪能した。

高知の山あいの北川村で「田舎ずし」

続いて向かったのは、北川村。清らかな川の流れと豊かな自然に育まれた高知県の山あいに位置している。

村の平均標高は400m。年間を通じて温暖で、雨も多く昼夜の気温差が大きいためユズの栽培に適している。北川村は、ユズの生産量日本一を誇る高知で最も生産が盛んな地域だ。

そんなユズを使ったおすしが田舎ずし。

田舎ずしは、高知の山あいで受け継がれる魚の代わりに野菜を使ったおすしのこと。酢飯に使うお酢の代わりにゆず果汁を使う、高知県の郷土料理。

今回、田舎ずしの作り方を教えてくれるのは、中野和美さんと西岡和さん。2人は長年、北川村の伝統的な田舎ずし文化を守り続け、その経験を次の世代へと伝えている“レジェンド”なのだ。

材料はしいたけ、こんにゃく、甘辛く煮たたけのこ、ゆず果汁に漬けた「りゅうきゅう」。みょうがは砂糖とゆず果汁に漬け、一度冷凍し解凍させたものを用意する。

作り方は、まずボウルに焼きサバのほぐし身、塩、旨み調味料、しょうが、ゆず果汁を入れ混ぜ合わせる。先ほどまぜた調味料に、砂糖を入れ軽く混ぜたら、ご飯の上にかける。

次に、しゃもじでご飯を崩すように混ぜ、均等に混ざったらごまを振りかけ、さらに混ぜ合わせる。

続いて寿司を握っていく。酢飯を整えてしいたけ、みょうが、たけのこ、こんにゃく、りゅうきゅうの具材を使って握り、全てのすしを盛り付けたら完成する。

植野さんは「全部地元の食材だけどそれがごちそうになる。ごちそうってこういうことを言うんでしょうね」と感動していた。

高知市内の居酒屋で「おきゃく」

続いてやってきたのは、高知市内にある居酒屋。2006年開店の居酒屋いつものところ「十刻」だ。

古民家風の店内はふらっと立ち寄れるカウンター席のほか大小の個室も。高知出身の大将・坂本親信さんが作る、地元の旬の食材を使った絶品メニューに、県外から「高知の旨い！」を求めて連日多くの人が訪れる人気店。

植野さんも何度も訪れているお気に入りの店で、高知の食材を使った絶品料理の数々を堪能。

高知の言葉で「宴会」のことを指す「おきゃく」のような料理の数々に感動する植野さん。こうした「おきゃく」は高知の人々の心に根付く文化で、毎年3月には市内全体が宴会場になる「土佐のおきゃく」を開催するほどだ。

そこで振る舞われる郷土料理が「皿鉢（さわち）」。さまざまなデザインの大皿に海の幸・山の幸を贅沢に盛り付けた豪華な一皿。その料理に欠かせない、お酒を探しに向かった場所が高知・佐川町。

城下町である佐川町の酒造で「立春朝搾り」

城下町として栄え、酒蔵や商家など歴史的な建物が多く残る魅力的な佐川町。1603年創業で、高知で最も古い企業のひとつとされるのが「司牡丹酒造」だ。

世界屈指の透明度を誇る仁淀川水系のきよらかな水を使ってつくられる日本酒は、坂本龍馬など土佐の偉人たちにも愛されてきた高知を代表する酒。

そんな「司牡丹酒造」では、立春の日である2月4日の“その朝”に搾り上げた日本酒「立春朝搾り」をその日のうちに出荷する。

これは新春の特別感とともに季節の始まりを祝う縁起のいい酒で、日本名門酒会が全国約40の蔵元と行なっている行事。この取り組みに参加できる蔵元は、わずか40ほどしかない。

今回は特別に立春朝絞りの様子を、司牡丹酒造の竹村昭彦社長に案内してもらう。

竹村社長は「特別です。1年に一度、720mlのお酒が約1万本出る。全国で言うと40万本近いと思うので、それが一斉に出るので世界一日本酒が売れる日だと思います」と語る。

箱詰めされたお酒は全てお祓いが行われ、全国の販売店へ。そんなおめでたいお酒「立春朝絞り」を特別に飲ませてもらった。

香りを楽しんでから一口飲み「香りのフレッシュさとキレイなうま味が出て、気持ちいいです。背筋が伸びるお酒です」と特別なお酒を味わい大満足の植野さん。

ナス栽培が盛んな安芸市で「なすのたたき」

向かったのは、安芸市。年間平均気温が17度台で、温暖な気候を生かした「ナス」の栽培が盛んな地域。

日本一のナス生産量を誇る高知だが、約90％が安芸市でつくられている。そんな安芸市のナスを使った「なすのたたき」。

教えてくれるのは、なす農家を営む尾木浩子さん、手嶋裕恵さん、川竹芳美さんの3人。

まずはムロアジを丸ごと20分から25分ほど焼く。その間にみょうが・大葉・しょうがを細切りにし、小ネギは小口切り。

なすはガクの部分を手でちぎり、へたを切り落としたら、切ったなすを180度に熱したサラダ油で素揚げする。

30秒ほど揚げたら一度裏返し、菜箸でつかみんで柔らかくなったら取り出し、油を軽く切り、皿に重ねるようにして並べていく。

焼けたムロアジは焦げた皮をはがし、丁寧に小骨を取り除きながら身をほぐしていく。ほぐした身をさらに手でちぎって食べやすい大きさに。アジをなすに乗せ、しょうが・大葉・小ネギ・みょうがを盛り付け、ゆずポン酢をかけたら完成。

3人から「おいしい」と絶賛された植野さんは、一口食べ「うまい！」と笑顔に。「いままで食べた中で一番おいしい」と話し、「これはみなさんもできるのでぜひ」とおすすめした。

おきゃくで振る舞われる郷土料理「皿鉢料理」

最後は、郷土料理「皿鉢料理」を。本場の作り方を教えてくれるのは、「RKC調理製菓専門学校」の常任顧問・三谷英子さん。長年、高知の食文化を継承する活動を行い、その歴史にも詳しい高知郷土料理の第一人者だ。

そして東京・銀座にあるアンテナショップ「まるごと高知」のレストランで料理長を務める山下裕司さん。

そんな2人が教えてくれる皿鉢料理は、高知を代表する食文化で刺身や寿司、揚げ物、煮物などを大皿に盛り込み、多彩な料理を味わえるのが特徴。主に“おきゃく”と呼ばれる宴会や、祝い事、来客のもてなしの場で振る舞われる。

三谷先生から教えてもらったのは、皿鉢料理に乗せる高知の郷土料理の一つ、銀不老豆を使った煮豆。

銀不老豆は大豊町で栽培される希少な黒豆で、その材料は銀不老豆と水。使う調味料は塩と砂糖のみ。沸騰するまでは強火、沸騰したら弱火で煮る。

銀不老豆を茹でている間に、山下料理長から教えてもらったのは高知名物「あおさの天ぷら」。

材料は、あおさのりとてんぷら粉のみ。あおさのりは乾燥しているものを水で戻し、水気を切る。あおさのりとてんぷら粉を混ぜ、手で成形して油の中へ。20秒ほどで一度裏返し、さらに30秒ほど揚げたら、油から取り出し塩を振って完成。

そして、茹でた銀不老豆が柔らかくなったら、砂糖と塩を入れ味をつける。フタをして3分ほど煮込んだら、「銀不老豆の煮豆」が完成。

植野流皿鉢料理で「おきゃく」を開催

三谷さんや山下料理長、「十刻」の店主・坂本さんにも協力してもらい、植野流、皿鉢料理がついに完成する。

高知ならではの「鯖の姿寿司」に「土佐巻き」、かまぼこの中に卵が入った「大丸」。高知の家庭料理の定番「いたどりの炒め物」など、高知のおいしいものを詰め込んだ一皿に。

しかも植野さんが木曜市で買った「きんかん」を使った甘露煮や、教えてもらった「ニラ塩焼きそば」、さらに『植野食堂』で以前学んだ、柿汁の「肉じゃが」を高知の食材で再現。

植野さんが今回お世話になった人たちと一緒におきゃくを開催。乾杯酒は司牡丹の「立春朝絞り」で、伝統的な皿鉢料理に植野さん流の新しい味付けが光る宴会となった。

最後に植野さんは「どうなるかと思いましたがうまくいきました。伝統的な皿鉢に、僕なりの味付けをして、好評でした。『おきゃく』や『皿鉢』の精神は自由なところ。自由に楽しむ風土があるからこそ受け入れてくれました」と締めくくった。