女性向けホラーゲーム「東京ディバンカー」の公式Xは3月16日、投稿を更新。ブランドとのコラボレーション商品を発表し、その価格が批判を呼んでいます。（サムネイル画像出典：東京ディバンカー公式Xより）

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女性向けホラーゲーム「東京ディバンカー」の公式X（旧Twitter）は3月16日、投稿を更新。高額過ぎる商品を公開しました。

【写真】高過ぎるコラボ商品とは？

「グッズは普通に売ってくれませんか？」

同アカウントは「VY1コレクション販売開始です。どうぞよろしくお願いいたします！」とつづり、3枚の画像を投稿。アニメのような世界の中に、おしゃれなモデルの女性がいます。ファッションブランド・DIDARA BOCCHIとコラボレーションをして、服やバッグなどを販売しているようです。公式Webサイトのリンクも添えており、商品を見ることができます。

コメントや引用リポストでは「10万超えのカバンとは何事ですか？？？？？？？？」「縫い目とか素材とかこだわって作って10万なのかなとおもったら、撮影の時点でステッチはぐちゃぐちゃ、金具の色が剥げてるのはどーなんよ」「ほんまごめんけど、これ買うやつはこの商法を続けさせてる事に気づいた方がいい」「グッズは普通に売ってくれませんか？服とか鞄は要らないです」と、批判の声が寄せられました。

商品を紹介

DIDARA BOCCHI JAPANの公式Xは、東京ディバンカーとのコラボレーション商品の画像を掲載しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)