女性向けゲーム、コラボで“10万超え”バッグ販売。批判の声「何事ですか？？」「金具の色が剥げてる」
女性向けホラーゲーム「東京ディバンカー」の公式X（旧Twitter）は3月16日、投稿を更新。高額過ぎる商品を公開しました。
【写真】高過ぎるコラボ商品とは？
コメントや引用リポストでは「10万超えのカバンとは何事ですか？？？？？？？？」「縫い目とか素材とかこだわって作って10万なのかなとおもったら、撮影の時点でステッチはぐちゃぐちゃ、金具の色が剥げてるのはどーなんよ」「ほんまごめんけど、これ買うやつはこの商法を続けさせてる事に気づいた方がいい」「グッズは普通に売ってくれませんか？服とか鞄は要らないです」と、批判の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】高過ぎるコラボ商品とは？
「グッズは普通に売ってくれませんか？」同アカウントは「VY1コレクション販売開始です。どうぞよろしくお願いいたします！」とつづり、3枚の画像を投稿。アニメのような世界の中に、おしゃれなモデルの女性がいます。ファッションブランド・DIDARA BOCCHIとコラボレーションをして、服やバッグなどを販売しているようです。公式Webサイトのリンクも添えており、商品を見ることができます。
商品を紹介DIDARA BOCCHI JAPANの公式Xは、東京ディバンカーとのコラボレーション商品の画像を掲載しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)