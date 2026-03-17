演出家でタレント・テリー伊藤（76）が16日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自宅がすぐ近くだった大物俳優を明かす場面があった。

この日、女優の泉ピン子とともに出演。テリーは現在、世田谷と鎌倉の2拠点生活を送っているといい、近年には北陸・金沢にも「家を借りた」という。

ピン子が2024年に亡くなった西田敏行さんとは旧知の仲で、まさに「戦友」だと明かす中、テリーは「実は西田さんって世田谷じゃないですか。僕もすぐ近くだったの。粕谷に住んでて」と告白。

「僕の家は小さかったのね。僕は30歳の時に家を買ったんですよ。でそれからしばらくしたら、家のすぐ近くに、いい家が建売で出てたの。“あ、いい家だな”と思って見に行ったんですよ。“ここの家引っ越したいけど金ないなー”って言ってたところを、西田さんが買ったんですよ」と明かした。

これに、ピン子も「地下にビリヤードあってさ、“ビリヤードなんてやんないだろ”って。西田君、テレビが好きだったから、地下を自分の部屋にしてたね」としみじみ。「私が3500万か600万円の、青山のマンションだったの。そしたら、“悪いけどピンちゃん、買い直して、俺、億だから”って（買ってた）。“こいつ嫌なやつだな”と思って。で、見に行ったわよ。あの家にしたのは、子供が学校を変えなくていいから。あの近くだったのよ、前の家。で、私あの人の最初の家から知ってんのよ」と話した。