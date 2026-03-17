１７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２０３円５３銭（０・４４％）高の４万６８３４円１１銭だった。

４営業日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、７割超にあたる２４５銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、５０円７６銭（０・０９％）安の５万３７００円３９銭だった。４営業日連続で値下がりした。日経平均への影響度が大きい半導体関連株などが値下がりしたことで、読売３３３とは異なる値動きとなった。

前日の米市場では、原油先物価格の下落が好感され、主要な株価指数が上昇した。この流れを受けた東京市場でも、海運や商社株などを中心に上昇した。一方、人工知能（ＡＩ）や半導体関連株などは値下がりした。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、海運大手の川崎汽船の６・３３％が最大だった。第一三共（５・９３％）、日本郵船（５・６７％）と続いた。

下落率は、古河電気工業（６・６８％）、住友電気工業（６・１６％）、レーザーテック（５・１６％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、１６・３４ポイント（０・４５％）高い３６２７・０７。