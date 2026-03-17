第６回ＷＢＣ準々決勝が１６日（日本時間１７日）に米マイアミで行われ、ベネズエラがイタリアを４―２で下して初の決勝進出を決めた。前回王者・日本を準々決勝で退けたベネズエラの躍進が止まらない。そんな勢いに乗るチームの中で、救援陣を支えるＮＰＢ助っ人が抜群のパフォーマンスで存在感を放っている。

オリックスのアンドレス・マチャド投手（３２）は今大会５試合に登板して、ここまで５回無失点、奪三振率１４・４０という圧巻の数字をマークしている。この日の出番は２点リードの８回だった。先頭を１５８キロのツーシームで三ゴロに仕留めると、続く打者は１５０キロのチェンジアップで空振り三振。最後もこの日最速１６１キロの真っすぐで空振り三振を奪い、わずか９球で三者凡退に封じた。

今大会の圧倒的な投球に、普段はメジャーを主戦場にする米メディアの報道陣も色めき立っている。中でも敏腕記者として知られるフランシス・ロメロ記者は自身のＸで「アンドレス・マチャドはこのワールド・ベースボール・クラシックでブレークしたスター選手の一人です。２０１７年から２０２３年にかけて、日本へ渡航するまで彼はこの速球派としての地位を確立するのに苦労しました。彼は５イニング、８奪三振、９８〜９９マイルの速球、そして９２〜９３マイルのチェンジアップを投げています」と投稿。ＮＰＢ移籍を経て潜在能力を開花させた姿をセンセーショナルに伝えた。

２０２４年から加入したオリックスでは昨季まで２年連続５０試合以上に登板し、いずれも防御率２点台前半と安定した成績を残してきた。チームでクローザーを託され、今回のＷＢＣは前回に続き２大会連続の選出。決勝の舞台に立つＮＰＢプレーヤーが脚光を浴びている。