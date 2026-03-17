「未成年性的搾取」の声もあったが…元巨人投手を父に持つ韓国インフルエンサー、“11歳差”結婚式の招待状を公開

韓国の国民的女優、故チェ・ジンシルさんと、元読売ジャイアンツの投手として知られる故チョ・ソンミンさんの長女、チェ・ジュンヒが、自身の結婚式の招待状を公開し注目を集めている。

3月17日、チェ・ジュンヒは自身のインスタグラムを通じて、知人の投稿をシェアする形で近況を伝えた。

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公開された写真には、彼女と婚約者が仲睦まじく手を握り合う姿がデザインされた招待状が写し出されており、温かい幸せに包まれている。

写真の中で、チェ・ジュンヒは純白のウェディングドレスを纏い、優雅な美しさを披露。一方の婚約者もタキシードをスマートに着こなし、端正なビジュアルを見せつけた。二人は甘い眼差しで見つめ合い、幸せいっぱいのムードを漂わせている。

招待状には「ある春の日、私たちは結婚します」という一文が添えられ、投稿した知人も「絶対にお祝いに行くね」とハートの絵文字を添えて二人の門出を祝福した。

（写真＝チェ・ジュンヒSNS）

現在、インフルエンサーとして活躍するチェ・ジュンヒは、飾らない率直な発信スタイルで多くの支持を集め、独自の道を切り開いている。

彼女は5月16日、5年前から愛を育んできた11歳年上の一般男性と挙式する予定だ。2003年生まれの彼女が10代の頃から交際していたことで、一部では年齢差による未成年交際、いわゆる「グルーミング疑惑」懸念の声も上がっていたが、長年の交実を経てついに結ばれることとなった。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。