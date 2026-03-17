国土交通省は17日、土地取引の指標となる地価を公表しました。福岡県では福岡市の都心部で上昇が続いているほか、久留米市でも評価が高まっているエリアがあります。



■平石千夏記者

「福岡県内トップの地価となったのは福岡市中央区天神のワンビルです 1平方メートルあたり1240万円です」



国土交通省が17日に公表したのは、ことし1月1日時点の福岡県内918地点の土地の価格です。





住宅地では福岡市中央区大濠が最も高く1平方メートルあたり149万円となりました。■平石千夏記者「住宅やマンションが建ち並ぶこちらのエリアの大きな魅力の一つが 市民の憩いの場所である大濠公園がすぐそばにあることです」大濠エリアには九州電力グループが手がける超高級マンションの建築が進んでいます。すべての部屋が1億円を超えるとみられ、再来年に完成する予定です。専門家は高級マンションについて、さらなる値上がりを期待して投資目的で購入する人も多いことが地価を押し上げる要因になっているとみています。■不動産鑑定士・納富久雄さん「大濠については富裕層向けのマンションの需要が非常に旺盛で 私の方で2億円以上の物件について調査をしましたら 超高額帯のマンションは非居住率が高く5割から7割といったところで 多くの方が投資目的で買われているのではないかなというところがあります 福岡市中央区の中でも人気のエリアである大濠であったり薬院駅周辺が代表的なポイントと思います」地価の上昇は福岡都市圏以外の地域でも続いています。福岡県内の商業地の地価上昇率で10位に入ったのは久留米市の西鉄久留米駅近くのエリアです。去年の1平方メートル30万円から33万9000円と13％上昇しました。久留米市ではほかにも西鉄久留米駅とJR久留米駅周辺に7％を超える上昇率となった地点が7か所ありました。福岡市などと比べてまだ割安感が残っているという久留米市で需要を下支えしているのは交通の便の良さです。ことし全線開業から15周年を迎えた九州新幹線を使うと久留米駅から博多駅までは約15分です。JR久留米駅の目の前では来年5月に完成を予定する36階建ての分譲マンションの建設が進んでいました。別の場所にあるモデルルームを訪ねました。■平石千夏記者「とても広いですね」こちらの部屋は3LDK、92平方メートルで7000万円台後半です。■大和ハウス工業・忍田恭佑販売事務所長「こちらはタワーマンションらしい角部屋のコーナーサッシを採用しています 西側の方角には雄大な筑後川の流れもご覧いただけて 夏には筑後川の花火大会もご覧いただけるような部屋になっています」販売している325戸のうちすでに300戸以上が売れたということです。■大和ハウス工業・忍田恭佑販売事務所長「想定以上の売れ行きと思っています 今回の物件の一番金額の高い部屋に関しては 35階の2億円という部屋で 最初の販売ですぐに売れてしまい それ以外にも1億円を超える住戸に関しても すぐに完売」投資需要や都心部以外でも進む駅に近い物件の人気などで、福岡県全体の上昇率は4.3％と12年連続で上昇しました。ただ、建築費の高騰や住宅ローン金利の上昇を背景に上昇幅は縮小していて、専門家は福岡県内の地価について「今後も下落には転じないものの、上昇幅の縮小は続く」との見方を示しています。