17日の参議院予算委員会で、共産党の山添拓議員がイラン情勢の問題を取り上げた。

【映像】「忙しいですから、ルビオ国務長官も」→議場笑い（実際の様子）

山添議員は「総理はイランを非難する一方で米国とイスラエルは非難していません。そしてトランプ大統領に攻撃の中止も求めていません。総理これはなぜなんでしょうか」と質問。高市早苗総理は「トランプ大統領とはこれからお会いをいたします。以上です」と答えた。

山添議員が「首脳会談で攻撃の中止を求めるということですか？」と確認すると高市総理は「予断をもってお答えすることは差し控えます。ただイランが周辺諸国を攻撃しているということについては、これはG7各国ともに懸念を表明しております」と答えた。

山添議員は「そうなんです。イランに対しては非難をされている。ところがアメリカに対しては非難をしていません。それがなぜかと伺っているんです」と再度問うと、高市総理は「これまでアメリカ政府側から今回の攻撃について発信された内容がいくつかございますけれども、これによって直ちに国際法上の評価ができないからでございます」と答えた。

納得しない山添議員は「イランに対しては非難されてますね。イランの事情を十分承知されてるか分かりませんけれども。イランに対しては非難するのにアメリカは非難せず、攻撃の中止を求めていない。外務大臣、きのうの外相会談でアメリカに対して事態の早期鎮静化を求めましたか？」と今度は茂木敏充外務大臣に矛先を向けた。

茂木大臣は「我が国としてイランが実際に戦闘に参加していない湾岸諸国、周辺国に対して攻撃を行っている。またさらにホルムズ海峡この実質的な閉鎖を行うことによってさまざまなエネルギー供給等我が国にとっても国際社会にとっても深刻な懸念を生み出している。こういったことに対してそういった行為をやめるようにという形で強く申し入れを行っている。イランとイスラエル双方の攻撃に対しましてイスラエル側にも事態の沈静化、イランの側にも事態の沈静化を求めております」と答えた。

質問に直接答えない茂木大臣に、山添議員が「もう1度聞きます。アメリカに対しては事態の沈静化を求めたのですか、きのう」と詰め寄ると、茂木大臣は「昨晩のやり取りにつきましては、若干いくつかの特化した事項についてやり取りをさせていただいた。それ以上につきましては外交上のやり取りでありますので詳細は控えさせていただきたい」と答えた。

山添議員は「特化した事項、これが一番求めなくちゃいけないことじゃないですか。総理、首脳会談でアメリカに対して攻撃をやめよ、と求めるべきだと思います」と質問。これに高市総理は「すでにトランプ大統領も出席されたG7首脳会合におきまして、早期の事態沈静化について日本側から発言をいたしております」と答えた。

山添議員が「G7でアメリカに対して鎮静化せよと求めましたか？」と確認すると、高市総理は「それは他国も含めて1国を名指ししてそういうことを求めたわけじゃないですよ。だけれども早期に事態を沈静化させなきゃいけないということを申し上げております。そして他国も同様でございます」と答えた。

山添議員は「ほかならぬ日本政府自身がイランに対しては沈静化を求めてるんですね、名指しで。イスラエルに対してもそうです。アメリカに対してだけその言葉をお使いになっておりません。首脳会談に仮に行かれるなら、アメリカに対してはっきり物を言われるべきだと指摘したいと思います」と述べた。

その後、議論はホルムズ海峡への艦船派遣などに移ったが、ここで茂木外務大臣が「アメリカにだけ言わないという話ありますけれども、G7の外相会談等々におきましてもさまざまな形で事態の沈静化ということは話をしております。どういった形でこの状況を収めていくかと具体的なことは申し上げられませんけれど、イランにだけ言ったイスラエルにだけ言ったアメリカに言っていないとこれは当たっておりません」と話を戻して反論した。

これに山添議員が「外務大臣、じゃあもう1回電話されて鎮静化せよとアメリカに伝えますか？」と問い詰めると、茂木大臣は「お互いに忙しいですから、ルビオ国務長官もですね」とかわし、議場には笑いもこぼれた。茂木大臣は続けて「毎日っていうわけにはいきませんけれど、さまざまな問題について意見交換をしてるのは間違いありません。その詳細については先ほどから申し上げてますように外交上のやり取りでありますのでお話しできないということで言っております」と答えた。（ABEMA NEWS）