＜D.LEAGUE25−26 ROUND.7 BLOCH HYPE＞◇3月15日◇東京・青海 TOYOTAアリーナ東京

Medical Conciege I'moonがList::Xを僅差で破り、6年目のシーズンで初めてCS出場を決めた。

ステージ上の8人は喜び、抱き合っているが、意外なほど落ち着いていたように見えた。

昨シーズンまでなら1つ勝てば大喜び。泣きじゃくっていたのに…。

アリーナ席ど真ん中のチーム幹部の席にディレクターのMIZUEがいた。スポットライトは当たらない。立ち上がってスタンド席に向かって両手を挙げ、三方に向かって笑顔を向けた。

バックヤードに引き上げると、メンバーそれぞれに声をかけ、祝福した。

今季からリーダーを任されたSerinaには「めっちゃよかった。I'moonは負けた数の方が多いチーム。だから、今日だけは喜ぼう」と抱き合った。

23−24SEASONからディレクターに就任した。チーム杏仁豆腐のメンバーでダンス界では現役レジェンドだが、当時3歳と1歳の長男と長女がいて、育児を優先していた。職場復帰を考えていると、Dリーグからジャッジの依頼を受け、検討の末、I'moonのディレクターの座に落ち着いた。

リーグ唯一の女性だけのチームは初年度の9チーム中7位が最高で、最下位（11チーム）、最下位（12チーム）と低迷した。猛獣のようなチームや、超絶パワームーブのチームやイケメン軍団がそろう中、可憐で健気なのが異彩を放っていた。23−24はオーナー企業が現在のMedical Conciegeに変わり、スタッフも一新するタイミングで、チーム改革が託された。

メンバーと初対面の日、「Dリーグのてっぺんを目指しましょう」とあいさつした。

以来、ほぼ毎日、自宅のある湘南から都内のレンタルスタジオに通った。

熱心な指導は午後3時か遅くても4時すぎまで。自宅近くの保育園に子どもたちを迎えに行くため、メンバーを残してスタジオを出た。

3年前、インタビューする機会があった。子育て、家事との兼業は始まったばかりだったが「スタジオを出たらあとはメンバーに任せます。自分たちだけで考えたり、練習する時間があるのがかえっていいみたいです」と笑っていた。

キッズダンスなど指導歴も豊富だが「その子の長所を伸ばしてあげることに変わりないんですが、母親になったからでしょうか、ダメなところも見てあげる。それが個性ですから。わが子に対してはそうしますよね。だからダンサーとして他人のお子さんを育てるなら、その子の一生を考えて育ててあげたいなと思うようになりました」と自分の変化も明かしていた。

MIZUEを迎えた初年度、11位（14チーム）と浮上の兆しを見せると、昨シーズンは一時首位に立つ快進撃もみせて8位に。2ブロック制となった今季、CS進出のブロック3位以内を確定させた。

会社のバックアップもあり、都心に専用の「I`moonスタジオ」を構えた。

オリジナルメンバーはKarenとMarlinだけになったが、D.LEAGUEの6年を語る上で欠かせない、大きな進化を遂げている。

MIZUEとともに、I'moon入りしたSerinaはこの3シーズンの変化について「以前に比べて、意見交換ができるようになりました。全員がそれぞれ意見が言えるんです」。

意見交換は、MIZUEがスタジオを出ても活発に続けられ、自主レッスンやトレーニングにも力が入るという。ダンサーに任せる時間こそ、チームの新たなエネルギーを生み出している。そして、長所も短所も見守るMIZUEだからこそ、自分が見ていない時間に成長したことも、しっかり見えている。

「MIZUEさんはダンサーとしても尊敬してますし、ディレクターとしても私たちのことをよく知ってくれている。よく見ていると思います」（Serina）。

メンバーもMIZUEと同じ「てっぺん」を目指すからこそ、CS進出ぐらいでははしゃがなかった。たくましくなったI`moonだけど、健気なところは変わらない。

だからこそ「今日だけは喜んでいいんだよ」。

今日だけのその次も…メンバーの一生を考えて、MIZUEは見守り続ける。【久我悟】

【1stMATCH】KOSE 8ROCKS○〔60.1ー39.9〕●Benefit one MONOLIZ

【2nd MATCH】List::X●〔44.8ー55.2〕○Medical Concierge I’moon

【3rdMATCH】dip BATTLES○〔68.9ー31.1〕●avexROYALBRATS

【4thMATCH】LDH SCREAM●〔36.5ー63.5〕○CyberAgentLegit

MVD：List::X／Tenju

BLOCK HYPE順位＝CSP スコア

1位 CyberAgent Legit＝18 390.6

2位 KOSE 8ROCKS＝18 315.7

3位 Medical Conciege I'moon＝16 330.8

4位 dip BATTLES＝11 335.1

5位 List::X＝8 269.8

6位 avex ROYALBRATS＝6 254.6

7位 LDH SCREAMT＝3 256.6

8位 Benefit one MONOLIZ＝3 246.6

※「Travis Japan宮近D.LEAGUEに見参」は近く公開します。