【Ｄリーグ連載】CS初進出決定 I′moonに「今日だけは喜ぼう」／R7 HYPE
＜D.LEAGUE25−26 ROUND.7 BLOCH HYPE＞◇3月15日◇東京・青海 TOYOTAアリーナ東京
Medical Conciege I'moonがList::Xを僅差で破り、6年目のシーズンで初めてCS出場を決めた。
ステージ上の8人は喜び、抱き合っているが、意外なほど落ち着いていたように見えた。
昨シーズンまでなら1つ勝てば大喜び。泣きじゃくっていたのに…。
アリーナ席ど真ん中のチーム幹部の席にディレクターのMIZUEがいた。スポットライトは当たらない。立ち上がってスタンド席に向かって両手を挙げ、三方に向かって笑顔を向けた。
バックヤードに引き上げると、メンバーそれぞれに声をかけ、祝福した。
今季からリーダーを任されたSerinaには「めっちゃよかった。I'moonは負けた数の方が多いチーム。だから、今日だけは喜ぼう」と抱き合った。
23−24SEASONからディレクターに就任した。チーム杏仁豆腐のメンバーでダンス界では現役レジェンドだが、当時3歳と1歳の長男と長女がいて、育児を優先していた。職場復帰を考えていると、Dリーグからジャッジの依頼を受け、検討の末、I'moonのディレクターの座に落ち着いた。
リーグ唯一の女性だけのチームは初年度の9チーム中7位が最高で、最下位（11チーム）、最下位（12チーム）と低迷した。猛獣のようなチームや、超絶パワームーブのチームやイケメン軍団がそろう中、可憐で健気なのが異彩を放っていた。23−24はオーナー企業が現在のMedical Conciegeに変わり、スタッフも一新するタイミングで、チーム改革が託された。
メンバーと初対面の日、「Dリーグのてっぺんを目指しましょう」とあいさつした。
以来、ほぼ毎日、自宅のある湘南から都内のレンタルスタジオに通った。
熱心な指導は午後3時か遅くても4時すぎまで。自宅近くの保育園に子どもたちを迎えに行くため、メンバーを残してスタジオを出た。
3年前、インタビューする機会があった。子育て、家事との兼業は始まったばかりだったが「スタジオを出たらあとはメンバーに任せます。自分たちだけで考えたり、練習する時間があるのがかえっていいみたいです」と笑っていた。
キッズダンスなど指導歴も豊富だが「その子の長所を伸ばしてあげることに変わりないんですが、母親になったからでしょうか、ダメなところも見てあげる。それが個性ですから。わが子に対してはそうしますよね。だからダンサーとして他人のお子さんを育てるなら、その子の一生を考えて育ててあげたいなと思うようになりました」と自分の変化も明かしていた。
MIZUEを迎えた初年度、11位（14チーム）と浮上の兆しを見せると、昨シーズンは一時首位に立つ快進撃もみせて8位に。2ブロック制となった今季、CS進出のブロック3位以内を確定させた。
会社のバックアップもあり、都心に専用の「I`moonスタジオ」を構えた。
オリジナルメンバーはKarenとMarlinだけになったが、D.LEAGUEの6年を語る上で欠かせない、大きな進化を遂げている。
MIZUEとともに、I'moon入りしたSerinaはこの3シーズンの変化について「以前に比べて、意見交換ができるようになりました。全員がそれぞれ意見が言えるんです」。
意見交換は、MIZUEがスタジオを出ても活発に続けられ、自主レッスンやトレーニングにも力が入るという。ダンサーに任せる時間こそ、チームの新たなエネルギーを生み出している。そして、長所も短所も見守るMIZUEだからこそ、自分が見ていない時間に成長したことも、しっかり見えている。
「MIZUEさんはダンサーとしても尊敬してますし、ディレクターとしても私たちのことをよく知ってくれている。よく見ていると思います」（Serina）。
メンバーもMIZUEと同じ「てっぺん」を目指すからこそ、CS進出ぐらいでははしゃがなかった。たくましくなったI`moonだけど、健気なところは変わらない。
だからこそ「今日だけは喜んでいいんだよ」。
今日だけのその次も…メンバーの一生を考えて、MIZUEは見守り続ける。【久我悟】
【1stMATCH】KOSE 8ROCKS○〔60.1ー39.9〕●Benefit one MONOLIZ
【2nd MATCH】List::X●〔44.8ー55.2〕○Medical Concierge I’moon
【3rdMATCH】dip BATTLES○〔68.9ー31.1〕●avexROYALBRATS
【4thMATCH】LDH SCREAM●〔36.5ー63.5〕○CyberAgentLegit
MVD：List::X／Tenju
BLOCK HYPE順位＝CSP スコア
1位 CyberAgent Legit＝18 390.6
2位 KOSE 8ROCKS＝18 315.7
3位 Medical Conciege I'moon＝16 330.8
4位 dip BATTLES＝11 335.1
5位 List::X＝8 269.8
6位 avex ROYALBRATS＝6 254.6
7位 LDH SCREAMT＝3 256.6
8位 Benefit one MONOLIZ＝3 246.6
※「Travis Japan宮近D.LEAGUEに見参」は近く公開します。