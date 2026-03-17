航空自衛隊公式YouTubeチャンネル（@JASDFchannel）が、主力戦闘機F-15「イーグル」のプロモーション映像『IGNITION 〜1st MISSION〜』を公開し、航空ファンの枠を超えて大きな注目を集めています。



【動画】「美しい…」空自の主力戦闘機F-15「イーグル」のプロモーション映像

美しく雄大な空を堂々と飛行する「F-15」

F-15は1972年に米空軍で初飛行した制空戦闘機。登場から半世紀が経過した今も、基本設計の優秀さと電子機器や装備の近代化改修により、世界トップクラスの能力と信頼性を維持し続けています。



この名機の凄みを凝縮した本映像では、普段目にすることのできない「任務の舞台裏」が鮮明に映し出されています。投稿担当者が「美しく雄大な空を堂々と飛行するF-15の格好良さを堪能してください」と添えた通り、まさに圧巻の内容です。



映像では、アフターバーナーの炎を吹き出し、圧倒的な加速で19.4mもの巨体が雲を突き抜ける飛翔シーンを収録。重低音の響くエンジン音が、主力機としての力強さを象徴しています。僚機と編隊を組んで飛行する精巧な機動や、機体を大きく傾け急旋回する姿は、思わず息を呑むほどの美しさです。



この投稿には、「めちゃくちゃ引き込まれた」「ただただ格好いい」「美しいという言葉しか出てこない……」といった称賛の声とともに、日本の空を守る隊員への感謝のコメントが数多く寄せられています。



▽出典

・航空自衛隊チャンネル (JASDF Official Channel／【F-15】空自プロモーション映像『IGNITION〜1st MISSION〜』

・航空自衛隊 公式／F-15J/DJ