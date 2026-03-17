バレーボール元日本代表の狩野舞子と迫田さおりが沖縄ゴルフ合宿 大ダフりに怒りの一言「地球にごめんねって言って！」
元バレーボール選手の狩野舞子が自身のインスタグラムを更新。2012年のロンドン五輪ではチームメートとして戦い銅メダルを獲得した迫田さおりと「沖縄ゴルフ合宿」を行ったことを楽しそうに投稿した。
【動画】「プロみたい」 狩野舞子も自画自賛のナイスショット
仲良しの2人にバレーボール繋がりの滝沢ななえを加えた3人は「野菜シスターズ」として、これまでにもたびたびインスタグラムに登場してきた。狩野がトマト、迫田がブロッコリー、滝沢がナスだ。さらに男女のゴルフ友達も、次々と野菜仲間に加わっている。投稿では絵文字を使って（ブロッコリー）と（トマト）が沖縄ゴルフ合宿をしたこと、その1日目はPGMゴルフリゾート沖縄をラウンドしたことを紹介した。そして「天候に恵まれて、それだけでもう最高なラウンドでした」「それにしてもツーサムでここまで楽しめるとはね」と初日から沖縄でのゴルフを満喫したことを明かしていた。笑顔の2ショットの後は楽しい動画のオンパレード。すでに夜になりライトアップされたコースをラウンドする2人。狩野のフェアウェイからのナイスショットを見た迫田は「お？」「あら！」「ナイスオン」「おー！寄ってます」「あらま！」と感想がそのまま口に出ていた。迫田の軽いドローボールには「めちゃめちゃ、いいじゃない」と称賛したが、最後にバンカーにつかまってしまうと「あ！」と言ったきり苦笑いを浮かべていた。狩野のラフからのナイスショットには、本人が「プロみたい」と嬉しそう。迫田のティショットでは、打ち終わった瞬間に狩野は「ごめんねって言って！」「地球にごめんねって言って！」「痛かったよね〜」と地面に手を添えて謝る迫田に容赦なく畳みかけると、最後はカメラを空に向けて「月が綺麗だよね〜」とポツリ。続くショットも大ダフりをしてしまった迫田は悲鳴をあげると、カメラは再び月へ。そして最後は美しい月の写真で投稿を締めくくっていた。この投稿を見た元プロ野球選手の西岡剛（野菜シスターズの玉ねぎ）は「なんかサオリが上手くなってる」とコメント。ファンも「上手いやんかぁ」「キレイなフォーム」など、2人の上達ぶりを称賛していた。狩野は「3日間分ちょいちょいUPしていきます〜」と記しているので、ファンはこの後の投稿にも注目だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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