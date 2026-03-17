お笑いコンビ「三四郎」の小宮浩信（42）が、14日放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。いまだに納得できないという出来事を回想した。

この日は「毒舌芸人バスツアー」と題して、お見送り芸人しんいち（40）、元和牛・水田信二（45）、ピン芸人・みなみかわ（43）と一緒にゲスト出演。「炎上を気にしてしまうこと」をテーマにトークした。

そこで小宮は「僕は意図してないところで炎上。これ絶対に炎上しないだろうというところで炎上しちゃう」と振り返った。

例えばとして挙げたのがフジテレビの人気番組「逃走中」。制限時間内に、追いかけてくるハンターから逃げ切れるかを競う番組でのことだ。

捕まって牢屋に入っていた際「HIKAKINさんも捕まった」という。ただ、そこでHIKAKINが復活。「頑張って」と声援を送ったが「30秒で捕まって戻ってきた」。「だから僕は“プロレス”でHIKAKIN！って言ったの。そしたら、呼び捨てすんなって炎上した」と眉をひそめた。

「一番最初に僕が捕まっているというのもあるけど、“お前が言うな”と」と指摘を受けたそうだが「システム的には絶対にそうじゃん。（ツッコむことで）逆に助けたわけですよ。恥ずかしそうな感じだったから」と、HIKAKINへのツッコミは愛あるものだと説明していた。