LUNA SEAサポートドラマー・淳士、真矢さんへの思い込めた“モーモー飾り”に反響
LUNA SEAが12日に東京・有明アリーナで開催したライブ『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』でサポートドラマーを務めた淳士が17日、自身のインスタグラムを更新。ライブでの衣装とヘアメイクを披露し、ファンの間で反響を呼んでいる。
【写真】サポートドラマー・淳士がライブで身につけた“モーモー飾り”
同公演は、昨年12月23日に予定されていた公演の振替として開催されたもの。この日は、ドラマー・真矢さんが亡くなったあと初めてとなるLUNA SEAのステージとなり、チケットは完売。会場に来られない多くのファンの声に応える形で緊急生配信も実施され、真矢さんの思いを胸にした一夜のステージが世界中のファンへ届けられた。
淳士は投稿で、ヘアメイクの提案により、真矢さんのお気に入りだった“モーモー飾り”を髪につけてステージに立ったことを明かした。この牛柄モチーフは、かつて真矢さんのトレードマークとして知られている。
ステージでも淳士は、真矢さんへのリスペクトを感じさせるプレイでバンドを支えた。前半は涙をこらえながら演奏を続けるも、後半のMCでは大号泣。メンバーからツッコミを受ける場面も見られた。
コメント欄には「真矢くんの想いを受け継ぐ覚悟を感じた」「モーモー飾り、めっちゃ可愛い」といった声が寄せられたほか、「素晴らしいライブでした」「ツアー楽しみにしてます」といった反響も多数見られた。また、「遠くからでも見えた」「気づいていました」といった声もあり、細部にも込められた真矢さんへの思いは、ファンにしっかりと届いていたようだ。
LUNA SEAは、5月29日からスタートする全国ツアーの開催も発表。同ツアーでも淳士はサポートを務める予定だ。
【写真】サポートドラマー・淳士がライブで身につけた“モーモー飾り”
同公演は、昨年12月23日に予定されていた公演の振替として開催されたもの。この日は、ドラマー・真矢さんが亡くなったあと初めてとなるLUNA SEAのステージとなり、チケットは完売。会場に来られない多くのファンの声に応える形で緊急生配信も実施され、真矢さんの思いを胸にした一夜のステージが世界中のファンへ届けられた。
ステージでも淳士は、真矢さんへのリスペクトを感じさせるプレイでバンドを支えた。前半は涙をこらえながら演奏を続けるも、後半のMCでは大号泣。メンバーからツッコミを受ける場面も見られた。
コメント欄には「真矢くんの想いを受け継ぐ覚悟を感じた」「モーモー飾り、めっちゃ可愛い」といった声が寄せられたほか、「素晴らしいライブでした」「ツアー楽しみにしてます」といった反響も多数見られた。また、「遠くからでも見えた」「気づいていました」といった声もあり、細部にも込められた真矢さんへの思いは、ファンにしっかりと届いていたようだ。
LUNA SEAは、5月29日からスタートする全国ツアーの開催も発表。同ツアーでも淳士はサポートを務める予定だ。