はま寿司「はま寿司の大切り旨ねた祭り」開催 - 大切りまぐろはらみが110円!
100円寿司チェーンの「はま寿司」は3月17日より、「はま寿司の大切り旨ねた祭り」を全国の店舗で開催している。
はま寿司「大切りまぐろはらみ」
同フェアでは、マグロ1尾から数%しか取れない“はらみ”を大切りで堪能できる「大切りまぐろはらみ」と、5種の野菜をサクサクに揚げた「特大5種野菜のかき揚げ握り」が、お手頃価格の110円で登場。
はま寿司「特大5種野菜のかき揚げ握り」
はま寿司「山盛り 炙りとろサーモンつつみ」
また、香ばしく炙った脂のりの良いサーモンをたっぷり堪能できる「山盛り 炙りとろサーモンつつみ」や、火山などの豊かな自然に囲まれた噴火湾で育った「噴火湾産 大粒ほたて」を176円で味わうことができる。
はま寿司「噴火湾産 大粒ほたて」
はま寿司「山盛り 本鮪中落ちつつみ」
さらに、赤身の中でも濃厚な味わいの「山盛り 本鮪中落ちつつみ」が231円で登場。
はま寿司「大判豚角煮握り」
至福の一貫シリーズでは、シャリに合う特製タレで味付けされた「大判豚角煮握り」、とろけるような味わいの「地中海産 大切り本鮪中とろ」を319円で味わうことができる。
はま寿司「たっぷりあさりと帆立のあんかけ茶碗蒸し」
サイドメニューでは、アサリと帆立の旨みがたっぷり詰まった「たっぷりあさりと帆立のあんかけ茶碗蒸し」(319円)、まろやかなチーズとスパイスがほんのり香る「パリパリチーズカレー春巻(2本)」(242円)がラインアップされている。
はま寿司「大切りまぐろはらみ」
同フェアでは、マグロ1尾から数%しか取れない“はらみ”を大切りで堪能できる「大切りまぐろはらみ」と、5種の野菜をサクサクに揚げた「特大5種野菜のかき揚げ握り」が、お手頃価格の110円で登場。
はま寿司「特大5種野菜のかき揚げ握り」
また、香ばしく炙った脂のりの良いサーモンをたっぷり堪能できる「山盛り 炙りとろサーモンつつみ」や、火山などの豊かな自然に囲まれた噴火湾で育った「噴火湾産 大粒ほたて」を176円で味わうことができる。
はま寿司「噴火湾産 大粒ほたて」
はま寿司「山盛り 本鮪中落ちつつみ」
さらに、赤身の中でも濃厚な味わいの「山盛り 本鮪中落ちつつみ」が231円で登場。
はま寿司「大判豚角煮握り」
至福の一貫シリーズでは、シャリに合う特製タレで味付けされた「大判豚角煮握り」、とろけるような味わいの「地中海産 大切り本鮪中とろ」を319円で味わうことができる。
はま寿司「たっぷりあさりと帆立のあんかけ茶碗蒸し」
サイドメニューでは、アサリと帆立の旨みがたっぷり詰まった「たっぷりあさりと帆立のあんかけ茶碗蒸し」(319円)、まろやかなチーズとスパイスがほんのり香る「パリパリチーズカレー春巻(2本)」(242円)がラインアップされている。