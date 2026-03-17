体験ゲームやフォトスポットも…ドラえもん映画の公開記念展、ミツカンミュージアムで初開催
映画『ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の公開を記念した企画展が、愛知・半田市のMIZKAN MUSEUMで3月27日から5月6日まで開催される。
【写真】ちょこんと乗ったドラえもんが可愛い…オリジナル「味ぽんキャップカバー」
企画展では、映画の紹介コーナーのほか、子ども向けの体験ゲーム、オリジナルフォトプロップスを使った撮影スポットを設けられている。館内のMIMショップでは、映画とのタイアップ施策として、ミツカンのぽん酢対象商品を2本購入すると、『新・のび太の海底鬼岩城』デザインの「ドラえもん オリジナル味ぽんキャップカバー」が1個プレゼントされる。
あわせて、WEBCM・TVCM『味ぽん 「ぽん！」とおいしさ広がる世界篇』も公開され、CMでは、味ぽんのキャップを開ける場面をきっかけにドラえもんが登場し、サラダや炒め物、たこ焼きなどに味ぽんを使う様子を描いている。
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、2026年2月27日公開。夏休みのキャンプの行き先で意見が分かれたのび太たちが、ドラえもんの提案で海の真ん中でキャンプをすることになり、海底に広がるムー連邦や謎の青年・エル、海底人が恐れる鬼岩城をめぐる冒険が展開される。
開催時間は午前9時30分から午後5時まで。なお、同館の通常見学は有料で事前予約制となっており、今回の企画展とは利用条件が異なる。
【写真】ちょこんと乗ったドラえもんが可愛い…オリジナル「味ぽんキャップカバー」
企画展では、映画の紹介コーナーのほか、子ども向けの体験ゲーム、オリジナルフォトプロップスを使った撮影スポットを設けられている。館内のMIMショップでは、映画とのタイアップ施策として、ミツカンのぽん酢対象商品を2本購入すると、『新・のび太の海底鬼岩城』デザインの「ドラえもん オリジナル味ぽんキャップカバー」が1個プレゼントされる。
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、2026年2月27日公開。夏休みのキャンプの行き先で意見が分かれたのび太たちが、ドラえもんの提案で海の真ん中でキャンプをすることになり、海底に広がるムー連邦や謎の青年・エル、海底人が恐れる鬼岩城をめぐる冒険が展開される。
開催時間は午前9時30分から午後5時まで。なお、同館の通常見学は有料で事前予約制となっており、今回の企画展とは利用条件が異なる。