FLOLUX、代官山と六本木の蔦屋書店でブランド初のポップアップ
ライフスタイルブランド「FLOLUX(フロラックス)」は3月20日〜4月7日、ブランド初のポップアップを代官山と六本木の蔦屋書店にて開催する。
「FLOLUX(フロラックス)」ポップアップ
同イベントは蔦屋書店の春企画「SPRING SWING 2026」の一環として実施する。これまでオンライン中心だった同ブランドの製品を、リアルの空間で五感を通じて体験できる貴重な機会となる。
会場では、伝統製法で仕上げた4種の「コールドプロセスソープ」や「シルクベールタオル」などのフルラインナップを展開する。コールドプロセスソープは天然精油を贅沢に配合しており、心解きほぐす豊かな香りが特徴。
Venus one for all soap
さらに、パッケージデザインを手掛けたアーティスト・fanfan(ファンファン)の絵画作品『WAVY』コレクションの展示販売や、使用後も小物入れとして活用できる特別なアートボックスシリーズも用意する。
「Luxury Art Box」シリーズ
なお、同ポップアップは代官山と六本木での展開で、二子玉川と中目黒の店舗には出店しないため注意が必要とのこと。
「FLOLUX(フロラックス)」ポップアップ
同イベントは蔦屋書店の春企画「SPRING SWING 2026」の一環として実施する。これまでオンライン中心だった同ブランドの製品を、リアルの空間で五感を通じて体験できる貴重な機会となる。
Venus one for all soap
さらに、パッケージデザインを手掛けたアーティスト・fanfan(ファンファン)の絵画作品『WAVY』コレクションの展示販売や、使用後も小物入れとして活用できる特別なアートボックスシリーズも用意する。
「Luxury Art Box」シリーズ
なお、同ポップアップは代官山と六本木での展開で、二子玉川と中目黒の店舗には出店しないため注意が必要とのこと。