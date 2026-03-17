明日18日(水)は西日本から雨の範囲が拡大し、19日(木)にかけて関東〜北海道でも雨の降る所が多いでしょう。雨でも気温は高めで、桜の開花を促す雨となりそうです。20日(金・春分の日)からの3連休は九州〜関東では桜の開花ラッシュで、まずまずの行楽日和となりそうです。

18日(水)西から天気下り坂

明日18日(水)〜19日(木)は、低気圧が本州の南を東進するため天気が下り坂です。18日(水)は九州では朝から雨、中国・四国は昼頃から広く雨となりそうです。午後は更に雨の範囲が広がり、夜は北陸や東海も各地で雨となるでしょう。特に、西日本の太平洋側を中心に雨雲が発達しやすく、雷を伴い、雨脚の強まる所もありそうです。19日(木)朝にかけては、東海や関東の沿岸部を中心に雨で、雨脚の強まる所があるでしょう。19日(木)の日中は九州〜東海では天気が回復しますが、関東〜北海道では雲が多く所々で雨や雪が降るでしょう。





雨でも気温は高く、桜の開花を促す催花雨(さいかう)となりそうです。

3連休 西・東日本はまずまずの行楽日和

20日(金・春分の日)は、北日本では寒気の影響で雪や雨が降るでしょう。関東は気圧の谷の影響で雲が多く、すっきりしない天気となりそうです。東海〜九州は晴れるでしょう。21日(土)は、本州付近は晴れて、行楽日和となりそうです。22日(日)は再び西から前線が近づき、九州など西日本で雨が降り出す見込みです。まだ雨が降るタイミングや地域の予想はブレがあるため最新の予報をこまめに確認して下さい。

3連休にかけて桜開花ラッシュ

昨日16日(月)は、高知・岐阜・甲府で全国のトップをきってソメイヨシノが開花しました。高知は3年連続全国トップ、岐阜は過去最早タイ、甲府は過去最も早い開花となりました。そして今日17日(火)は、名古屋で過去最も早い記録に並ぶ開花となりました。2月下旬から3月はじめの暖かさが影響したとみられます。



この先、3連休にかけて開花ラッシュとなりそうです。

主要都市の予想です(3月17日 日本気象協会発表)



福岡…3月21日開花⇒3月30日満開

広島…3月21日開花⇒3月31日満開

大阪…3月22日開花⇒4月2日満開

名古屋…3月17日開花⇒3月24日満開

東京…3月19日開花 ⇒ 3月25日満開

仙台…4月1日開花⇒4月6日満開

札幌…4月26日開花⇒4月29日満開



なお、全国の傾向としては、2026年の桜の開花と満開は、西日本では平年並みか早く、東日本と北日本では平年より早い所が多いでしょう。