東洋太平洋スーパーバンタム級王座決定戦で石井渡士也と対戦することが決まった山崎海斗

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　プロボクシングの六島ジムが１７日、大阪市内で会見し、東洋太平洋スーパーバンタム級２位の山崎海斗＝六島＝が、６月７日に大阪・住吉区民センターで、主催興行「Ｙｏｕ　ｗｉｌｌ　ｂｅ　ｔｈｅ　Ｃｈａｍｐｉｏｎ　３０」のセミファイナルで、同級３位の石井渡士也＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝と同級王座決定戦１０回戦を行うと発表した。

　山崎にとってベルトを懸けた戦いは、２４年１０月の村田昴戦（ＷＢＯアジア太平洋スーパーバンタム級王座決定戦＝９回ＴＫＯ負け）、今年２月の中川麦茶戦（東洋太平洋スーパーバンタム級王座決定戦＝１０回判定引き分け）に続いて３度目。「２回もチャンスをもらってベルトが取れていない。前回（中川戦）は特に自分の甘さが出た。『これでいいだろう』とか『判定でもいい』と考えてしまった」と、手数が少なかった内容を反省した。

　今回の相手は前日本王者。山崎は「フィジカルが強くて、スピードもパワーもうまさもある。身長のわりにリーチが長い」と印象を語った。同席した六島ジムの枝川孝会長から「苦しい戦いになると思うし、頑張るしかない。３部練習くらいやらないと勝てないだろう。それで追いつくかどうか」とハッパをかけられると「打たれることも、倒すことも想定して、覚悟して臨みたい」と決意表明した。

　戦績は山崎が１３戦１１勝（６ＫＯ）１敗１分け、石井が１４戦１０勝（７ＫＯ）２敗２分け。

　なお、同興行のメインはＯＰＢＦ東洋太平洋ライト級タイトルマッチ１０回戦で、王者・仲里周磨＝オキナワ＝に同級１位・今永虎雅＝大橋＝が挑む。