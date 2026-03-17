プロボクシングの六島ジムが１７日、大阪市内で会見し、東洋太平洋スーパーバンタム級２位の山崎海斗＝六島＝が、６月７日に大阪・住吉区民センターで、主催興行「Ｙｏｕ ｗｉｌｌ ｂｅ ｔｈｅ Ｃｈａｍｐｉｏｎ ３０」のセミファイナルで、同級３位の石井渡士也＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝と同級王座決定戦１０回戦を行うと発表した。

山崎にとってベルトを懸けた戦いは、２４年１０月の村田昴戦（ＷＢＯアジア太平洋スーパーバンタム級王座決定戦＝９回ＴＫＯ負け）、今年２月の中川麦茶戦（東洋太平洋スーパーバンタム級王座決定戦＝１０回判定引き分け）に続いて３度目。「２回もチャンスをもらってベルトが取れていない。前回（中川戦）は特に自分の甘さが出た。『これでいいだろう』とか『判定でもいい』と考えてしまった」と、手数が少なかった内容を反省した。

今回の相手は前日本王者。山崎は「フィジカルが強くて、スピードもパワーもうまさもある。身長のわりにリーチが長い」と印象を語った。同席した六島ジムの枝川孝会長から「苦しい戦いになると思うし、頑張るしかない。３部練習くらいやらないと勝てないだろう。それで追いつくかどうか」とハッパをかけられると「打たれることも、倒すことも想定して、覚悟して臨みたい」と決意表明した。

戦績は山崎が１３戦１１勝（６ＫＯ）１敗１分け、石井が１４戦１０勝（７ＫＯ）２敗２分け。

なお、同興行のメインはＯＰＢＦ東洋太平洋ライト級タイトルマッチ１０回戦で、王者・仲里周磨＝オキナワ＝に同級１位・今永虎雅＝大橋＝が挑む。