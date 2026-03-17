日本維新の会・吉村洋文代表が１７日、定例会見に臨み、この日行われる高市総理との党首会談を前に「比例の１割削減やるべき」と改めて強調した。

過去の議員定数削減の歴史について触れ、「自民党も民主党も消費税増税するときに、国民の皆さんに負担をお願いするんだったら、定数１割削減しましょうと言って、４５（議席）削減法案を、当時の民主党も出しているのに、結局何が残ったかというと、増税だけが残って、やってない」と明言。さらに「その後、８０の比例削減だったかかな。それも民主党出しましたけど、結局やってない。他の政党も公約に掲げるところがあったけれども、やってない。自分たちのことは最後はやらない。僕はここ政治改革のセンターピンだと思っているので。僕たちはやってきましたし、やるべきだと思っています。公約にも掲げました。ずっと掲げています。何とか実現させて、そこから日本の改革を腹をくくってやっていくべきだと思います」と力を込めた。

また、野党の協議、選挙制度に関する協議を待つ法案にすべきとした上で、「どんな選挙制度にしますか、という議論、これを１年間しっかりやる、これは僕はやるべきと思っています。今回もそういったものにするべきというのが僕の考えです。でも、結局は永田町あるあるで、自分たちの身分のことは議論すれども結論出さず、これまでずっと続いています。なので１年間議論して結論が出ないのであれば、比例の削減、スパっとやるべきです 」と述べた。