プロレスラー・山岡聖怜、見ごたえのある豊満ボディをあらわに 『週刊SPA!』に掲載
プロレスラーの山岡聖怜が、17日発売の『週刊SPA!』（扶桑社）3月24・31日合併号に登場。見応えのある豊満ボディをあらわにしている。
【別カット】色っぽい！谷間をあらわにした山岡聖怜
山岡は2006年、福岡県生まれ。女子プロレス団体「マリーゴールド」所属で、25年1月にデビューした。わずかデビュー5戦目で、初のタイトルマッチ挑戦でベルトを奪取し“スーパールーキー”として期待を集めている。
今回は燃えたぎるパッションを封印？まだ19歳。少し背伸びして露天風呂デートに挑戦した。
表紙の人＆美女地図には相楽伊織、グラビアン魂は秋田そな、推し撮は山岡聖怜、美女地図は野村るなが登場する。
【別カット】色っぽい！谷間をあらわにした山岡聖怜
山岡は2006年、福岡県生まれ。女子プロレス団体「マリーゴールド」所属で、25年1月にデビューした。わずかデビュー5戦目で、初のタイトルマッチ挑戦でベルトを奪取し“スーパールーキー”として期待を集めている。
今回は燃えたぎるパッションを封印？まだ19歳。少し背伸びして露天風呂デートに挑戦した。
表紙の人＆美女地図には相楽伊織、グラビアン魂は秋田そな、推し撮は山岡聖怜、美女地図は野村るなが登場する。