3月17日発売 価格：600円

「週刊SPA! 3月24・31日合併号」書影

【拡大画像へ】

扶桑社は「週刊SPA! 3月24・31日合併号」を3月17日に発売した。価格は600円。

今号の表紙および「美女地図」には相楽伊織さんが登場。“彼女と過ごすお試し同棲を覗き見”をテーマにしたグラビアが掲載される。同じく「美女地図」には“超Ｚ世代スタイル”でグラビア界を邁進する野村るなさんが「秘書を目指す女のコの日常」をテーマに透き通るようなボディを見せる。

「グラビアン魂」には秋田そなさんが登場。「推し撮」にはプロレスラーの山岡聖怜さんが露天風呂デートに挑戦する。

【相楽伊織さん】

撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／萩村千紗子 スタイリング／田中あゆ美

【秋田そなさん】

撮影／岡本武士 ヘアメイク／mahiro スタイリング／八杉直美

【山岡聖怜さん】

撮影／鈴木大喜 ヘアメイク／塩田結香（JULLY） スタイリング／米丸友子

【野村るなさん】

撮影／友野雄 ヘアメイク／ムロゾノケイト（GiGGLE） スタイリング／春原愛子