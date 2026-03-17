【グラビア】相楽伊織さんが表紙＆美女地図に登場！「週刊SPA! 3月24・31日合併号」本日発売
3月17日発売 価格：600円
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「週刊SPA! 3月24・31日合併号」書影
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扶桑社は「週刊SPA! 3月24・31日合併号」を3月17日に発売した。価格は600円。
今号の表紙および「美女地図」には相楽伊織さんが登場。“彼女と過ごすお試し同棲を覗き見”をテーマにしたグラビアが掲載される。同じく「美女地図」には“超Ｚ世代スタイル”でグラビア界を邁進する野村るなさんが「秘書を目指す女のコの日常」をテーマに透き通るようなボディを見せる。
「グラビアン魂」には秋田そなさんが登場。「推し撮」にはプロレスラーの山岡聖怜さんが露天風呂デートに挑戦する。【相楽伊織さん】
撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／萩村千紗子 スタイリング／田中あゆ美【秋田そなさん】
撮影／岡本武士 ヘアメイク／mahiro スタイリング／八杉直美【山岡聖怜さん】
撮影／鈴木大喜 ヘアメイク／塩田結香（JULLY） スタイリング／米丸友子【野村るなさん】
撮影／友野雄 ヘアメイク／ムロゾノケイト（GiGGLE） スタイリング／春原愛子