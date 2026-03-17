秋田市の沼谷市長は、新たなスタジアム整備をめぐり、事業を中心的に担う整備主体が決まったとしても、民間の資金が集まらなければ具体的な協議は始められないとの認識を示しました。



資金確保のあり方については、県と足並みが揃ったかたちですが、整備主体の考え方は異なっていて、具体的な協議に入るメドが立たない状況が続いています。



新たなスタジアム整備は、今年度では方向性が定まらず、沼谷市長にとって、来年度以降も市政の重要な課題となります。





具体的な整備内容を決める上で、沼谷市長が重要だと考える要素の一つは、民間による資金確保の見通しです。秋田市 沼谷市長「10年かかっても20年かかっても、いずれ目標額に到達すればいいということではないんだろうと思っています。ですので、（民間資金が）集まらなければとん挫という可能性もあるという話だとすると、集まるまではスタートできない」事業費をめぐっては、県と市も、一定の費用を負担する想定ですが、国の交付金と民間資金を柱と見込んでいるため、必要な額が集まらない、または集まる見通しが立たなければ協議は始められないというのが県と市の考えです。スタジアム整備が事実上“公共事業”になる以上、リスクは避けたいというのが沼谷市長の考えです。秋田市 沼谷市長「途中でとん挫というのは公共事業の場合、かなりハイリスクですから、それはできない。そうすると、“集まらなければとん挫の可能性”という知事の発言をそのまま捉えれば、一定程度しっかりとメドが立たなければ、県も市も次の、具体の整備のステップに踏み込んでいけないと理解するのが妥当かなと思ってます」事業費のあり方を含む、具体的な協議に入るため、まずは整備主体を決めるべきというのが、沼谷市長の考えですが、この点については県と市の足並みが揃わず、整備の先行きは見通せないままです。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします