4月29日に公開される目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』の場面写真が公開された。

参考：目黒蓮が拳でスクリーンを“打ち破る” 『SAKAMOTO DAYS』IMAXポスタービジュアル公開

本作は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、現在までに単行本は25巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破している、鈴木祐斗の同名コミックを実写化するアクション映画。『銀魂』シリーズ、『今日から俺は!!劇場版』などの福田雄一が監督を務めた。

全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う。

主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎役でSnow Manの目黒が主演を務めるほか、坂本の相棒・朝倉シン役で高橋文哉、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵役で上戸彩が出演。さらに、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠らが共演に名を連ねている。また、主題歌にはSnow Manの新曲「BANG!!」が起用された。

公開された場面写真は、目黒演じる「ふくよかな坂本」と「スマートな坂本」をはじめ、16人のキャラクターそれぞれの姿が収められている。坂本（目黒）と鹿島（塩野）、シン（高橋）と勢羽（渡邊）の2組による激しいアクションを予感させるバトルシーンや、ポテトチップスを寝ころびながら食べる坂本と笑顔の葵（上戸）、花の一家団らんの様子が切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）