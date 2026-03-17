今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第117回（2026年3月17日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

ヘブンは今日もミルクホール

今日はトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）の出番が少なめ。最終回まであと8回というのに、主人公の出番が少ないとはこれいかに。

今週はヘブン（トミー・バストウ）の話がメイン。男はつらいよモードである。

ヘブンが朝、学校に行くと言って出ていき、どこか違うところへ立ち寄っている。

このときの画が外からのぞき見しているように見え、ミステリー感を高める。

そこはミルクホール。

「お待たせいたしました。お好きなんですね」と女給がホットミルクを持ってきたおりに言うことで、ヘブンがよく来てるのがわかる。

ホットミルクを飲んで、ふうと一息。背中が丸い。昔から猫背気味であったが、そこに老いが加わっている。

以前も、彼はどこかに寄り道していた。新婚間もなく、家になじめず、書けなくなっていた頃、洋食レストランに入り浸っていた。なんてことを主題歌中に回想してみたりして。

回想しても、まだ終わらない主題歌。「落ち込まないで〜あきらめないで〜」。

主題歌明けは、ヘブンが手紙を書いている。

「はじめまして。私は雨清水八雲と申します。東京帝国大学英文科で英語教師をしています。こうして学長様にご連絡させていただいておりますのは――」

学長とは面識がないようだ。

そして、朝。ヘブンは急ぎ、朝食をとっている。木曜日は朝の8時半から講義なので早く朝食をとる習慣だったが、うっかり遅刻の危機。

隠居している司之介（岡部たかし）だけはそのバタバタを呑気（のんき）に見ている。昔はそれなりに牛乳配達して働いていたが、辞めてからずっと家にいるようだ。趣味もとくになさそうだし（相撲か？）毎日、何をしているのだろう。

急いで出ていったヘブンはまた途中下車して、寄り道する。

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