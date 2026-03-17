「このような選手は、もう二度と現れない」“40歳の魔術師”がイタリアで第二の春を謳歌。ファンはまるで「生ける聖遺物」を拝むかのような…【現地発】

「このような選手は、もう二度と現れない」“40歳の魔術師”がイタリアで第二の春を謳歌。ファンはまるで「生ける聖遺物」を拝むかのような…【現地発】