TAGRIGHTメンバー自ら演出したパフォーマンスビデオ制作に密着！オリジナル番組第3弾エムオン!で放送

西山智樹と前田大輔による新ボーイズグループ・TAGRIGHTのオリジナル番組『GO ON : TAGRIGHT』第3弾が、3月27日22時よりMUSIC ON! TV（エムオン!）にてオンエアとなる。

■TAGRIGHT新曲「ZONE」含む全3曲のパフォーマンス映像フル尺オンエア

2025年上半期最も話題となったオーディション番組『timelesz project-AUDITION-』に出演し、圧倒的なパフォーマンス力とビジュアルで注目を集めた西山智樹と前田大輔があらたなボーイズグループ「TAGRIGHT」を結成。グループ名に込められた想いのように“自分のTAG（個性）を信じ、自らが選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていく”ため、ふたりの想いと共鳴するメンバーを自ら探した。そして、ついに小林大悟、今井魁里、岸波志音、若松世真、ジェイら5人の新メンバーと共にあらたな道へと歩み始める。

エムオン!では、そんな彼らのオリジナル番組を3ヵ月連続でオンエア。新曲MV撮影への独占密着や、メンバー7人全員のキャラクター、音楽性を掘り下げるインタビューや企画など「TAGRIGHT」尽くしの内容となっている。

＜#3＞では、メンバー自らが演出に携わるパフォーマンスビデオ制作に密着。撮り方や照明に至るまで、監督と直接意見を交わしながら、こだわりを詰め込んだステージを作り上げていく。番組では、試行錯誤の末に完成した円形ステージで披露された新曲「ZONE」や「FOREVER BLUE」を含む全3曲のパフォーマンス映像をフル尺でオンエア。

本番に向けて奮闘する姿や、それぞれの想いに迫るインタビューとともに、完成までの裏側に迫る。

■番組情報

MUSIC ON! TV『GO ON : TAGRIGHT＜#1＞』

03/27（金）20:00～21:00 ※再放送

MUSIC ON! TV『GO ON : TAGRIGHT＜#2＞』

03/27（金）21:00～22:00 ※再放送

MUSIC ON! TV『GO ON : TAGRIGHT＜#3＞』

03/27（金）22:00～23:00

04/15（水）23:00～24:00 ※再放送

■リリース情報

2026.03.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「花言葉」

■関連リンク

MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト

http://www.m-on.jp

番組詳細ページ

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/12/15/304834/

TAGRIGHT OFFICIAL SITE

https://tag-right.com/