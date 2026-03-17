「日経225ミニ」手口情報（17日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限8577枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月17日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8577枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8577( 7577)
ソシエテジェネラル証券 5809( 5809)
バークレイズ証券 3645( 3645)
SBI証券 5709( 2039)
楽天証券 3119( 905)
松井証券 665( 665)
マネックス証券 385( 385)
インタラクティブ証券 334( 334)
フィリップ証券 316( 316)
三菱UFJeスマート 678( 312)
日産証券 167( 167)
ドイツ証券 66( 66)
JPモルガン証券 35( 35)
ゴールドマン証券 14( 14)
立花証券 9( 9)
岩井コスモ証券 5( 5)
光世証券 1( 1)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 130( 130)
日産証券 60( 60)
ソシエテジェネラル証券 59( 59)
松井証券 48( 48)
SBI証券 37( 19)
三菱UFJeスマート 22( 16)
フィリップ証券 16( 16)
マネックス証券 16( 16)
JPモルガン証券 7( 7)
インタラクティブ証券 7( 7)
楽天証券 26( 6)
ドイツ証券 2( 2)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 123767( 123767)
ソシエテジェネラル証券 106701( 106701)
バークレイズ証券 49727( 49727)
SBI証券 67833( 27485)
松井証券 19989( 19989)
楽天証券 37030( 17198)
日産証券 9170( 9170)
三菱UFJeスマート 11531( 7203)
JPモルガン証券 6688( 6688)
サスケハナ・ホンコン 6016( 6016)
ビーオブエー証券 5148( 5148)
マネックス証券 4446( 4446)
モルガンMUFG証券 3893( 3893)
みずほ証券 3248( 3240)
BNPパリバ証券 3041( 3041)
広田証券 2855( 2855)
ゴールドマン証券 2356( 2354)
UBS証券 1837( 1837)
インタラクティブ証券 1600( 1600)
野村証券 1492( 1464)
東海東京証券 8( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース