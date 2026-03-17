「TOPIX先物」手口情報（17日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限1万280枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月17日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万280枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 10280( 8498)
ABNクリアリン証券 6705( 6705)
バークレイズ証券 4818( 4818)
ゴールドマン証券 2518( 2506)
ビーオブエー証券 1721( 1721)
モルガンMUFG証券 1593( 1593)
JPモルガン証券 1389( 1389)
サスケハナ・ホンコン 703( 703)
HSBC証券 391( 391)
BNPパリバ証券 356( 356)
シティグループ証券 343( 311)
日産証券 264( 264)
UBS証券 241( 241)
インタラクティブ証券 178( 178)
SBI証券 159( 153)
ドイツ証券 117( 117)
野村証券 110( 110)
松井証券 23( 23)
三菱UFJeスマート 37( 21)
みずほ証券 15( 15)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース