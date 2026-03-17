「日経225先物」手口情報（17日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限6820枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月17日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6820枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6820( 6716)
バークレイズ証券 4522( 4406)
ソシエテジェネラル証券 4112( 4112)
SBI証券 2010( 966)
松井証券 797( 797)
サスケハナ・ホンコン 729( 729)
ビーオブエー証券 479( 479)
日産証券 464( 464)
楽天証券 871( 433)
ゴールドマン証券 474( 412)
モルガンMUFG証券 360( 360)
UBS証券 357( 313)
JPモルガン証券 258( 258)
三菱UFJeスマート 245( 163)
インタラクティブ証券 149( 149)
シティグループ証券 133( 129)
ドイツ証券 138( 128)
HSBC証券 115( 115)
マネックス証券 84( 84)
フィリップ証券 81( 81)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
楽天証券 11( 9)
松井証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース