「日経225先物」手口情報（17日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限9481枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月17日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9481枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9481( 8515)
ソシエテジェネラル証券 6831( 6497)
バークレイズ証券 4768( 4679)
モルガンMUFG証券 1754( 1339)
JPモルガン証券 1859( 1282)
ゴールドマン証券 1181( 1023)
みずほ証券 753( 679)
松井証券 665( 665)
SBI証券 1196( 603)
サスケハナ・ホンコン 583( 583)
楽天証券 822( 522)
野村証券 1072( 513)
三菱UFJ証券 786( 494)
三菱UFJeスマート 508( 486)
ビーオブエー証券 1016( 418)
ドイツ証券 490( 390)
日産証券 353( 353)
BNPパリバ証券 674( 349)
シティグループ証券 563( 322)
フィリップ証券 292( 292)
SMBC日興証券 363( 0)
大和証券 192( 0)
UBS証券 88( 0)
HSBC証券 18( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 55( 55)
ABNクリアリン証券 16( 16)
楽天証券 10( 8)
SBI証券 7( 7)
松井証券 4( 4)
ビーオブエー証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 3( 1)
フィリップ証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
JPモルガン証券 192( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース