さとう珠緒、入浴ショット公開でファン反応「ワァ〜オ、サービスショット」「たまりません」
俳優でタレントのさとう珠緒が17日、自身のインスタグラムを更新。入浴ショットを公開した。
【写真】「ワァ〜オ、サービスショット」ファンが反応したさとう珠緒の入浴ショット
さとうは「最近ちょっとお煎餅ブームです」と書き出し、「先日の温泉ロケ よじごじDaysで オープンしたばかりの ふふ 城ヶ島 海風のしらべ へ」と投稿した。
続けて「景色もお食事もとっても素敵で 癒しの時間でした 今度はプライベートでも ゆっくり行きたいな」「みなさんは最近ハマっている食べ物ありますか？」「今週も頑張ろう〜」とつづった。
写真では背中が映った入浴ショットを公開。この投稿にファンも反応。「ワァ〜オ、サービスショット」「たまりません」「ドキッ」といった反響が寄せられている。
【写真】「ワァ〜オ、サービスショット」ファンが反応したさとう珠緒の入浴ショット
さとうは「最近ちょっとお煎餅ブームです」と書き出し、「先日の温泉ロケ よじごじDaysで オープンしたばかりの ふふ 城ヶ島 海風のしらべ へ」と投稿した。
続けて「景色もお食事もとっても素敵で 癒しの時間でした 今度はプライベートでも ゆっくり行きたいな」「みなさんは最近ハマっている食べ物ありますか？」「今週も頑張ろう〜」とつづった。
写真では背中が映った入浴ショットを公開。この投稿にファンも反応。「ワァ〜オ、サービスショット」「たまりません」「ドキッ」といった反響が寄せられている。