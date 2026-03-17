花粉症対策グッズ「これ100円なんですか？」驚きの声続出 花粉掃除のコツも専門家が伝授 18日放送『ソレダメ＆バカリ合体SP』
テレビ東京で18日、『ソレダメ＆バカリ合体SP』（後6：25〜後9：54）が放送される。ソレダメでは春先のお悩みを紹介する。
【図解】いつもの薬が効かない！そんなときの対処法
お出かけが増え外出する機会も多くなるこの時期。気をつけたいのが「空き巣被害」だ。そんな空き巣対策がなんと“100円グッズ”でできるのか。調査に向かったのは、俳優の内藤剛志。刑事役で培った鋭い視点に、防犯専門家も思わず脱帽。内藤が見つけたとする防止に役立つ100円グッズに、防犯専門家＆スタジオ出演者も「すごい！」と大興奮する。
この時期のお悩みといえば「花粉」。そんな花粉対策も100円グッズでできるのか。街の人に「花粉対策グッズ」を体験してもらうと「これ100円なんですか？」と驚きの声が続出した。自宅でできる花粉掃除のコツも専門家が伝授。驚きの新常識、今からできる対策法が続々登場。身近なお悩みをソレマルな情報で解決していく2時間となる。
【図解】いつもの薬が効かない！そんなときの対処法
お出かけが増え外出する機会も多くなるこの時期。気をつけたいのが「空き巣被害」だ。そんな空き巣対策がなんと“100円グッズ”でできるのか。調査に向かったのは、俳優の内藤剛志。刑事役で培った鋭い視点に、防犯専門家も思わず脱帽。内藤が見つけたとする防止に役立つ100円グッズに、防犯専門家＆スタジオ出演者も「すごい！」と大興奮する。
この時期のお悩みといえば「花粉」。そんな花粉対策も100円グッズでできるのか。街の人に「花粉対策グッズ」を体験してもらうと「これ100円なんですか？」と驚きの声が続出した。自宅でできる花粉掃除のコツも専門家が伝授。驚きの新常識、今からできる対策法が続々登場。身近なお悩みをソレマルな情報で解決していく2時間となる。