DREAMS COME TRUE、9年ぶりアルバム収録曲「東京magic hour」MV公開 Saigetsu描き下ろしイラストで東京の夕景描く
あす18日にリリースされるDREAMS COME TRUEの9年ぶり19枚目のアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』（ザ ブラック アルバム）。同アルバムに収録される楽曲「東京magic hour」のミュージックビデオが公開された。
【動画】DREAMS COME TRUE「東京magic hour」ミュージックビデオ
同ミュージックビデオには、繊細な光の描写と、切なくも温かいノスタルジックな世界観で支持を集めるイラストレーター・Saigetsuが参加。同曲のために20枚のイラストを描き下ろし、東京のさまざまな場所での“マジックアワー”を表現している。スクランブル交差点や河川敷、下町など、東京のさまざまな場所を巡りながら、夕暮れから街の灯りがともり始める、リアルとファンタジーのあいだのような都市のきらめきが描かれ、一日の終わりに訪れる、東京ならではの美しい時間を感じられる作品となっている。
また、初回限定盤に同梱される「Night Tempoが収録全楽曲をDISCOヴァージョンへとリアレンジしたREMIX CD」のダイジェスト映像も公開された。
さらに、東急東横線、田園都市線の女性専用車両（全編成）と東急東横線、田園都市線、大井町線、目黒線、池上・多摩川線の5路線（各1編成のみ）の車内に『THE BLACK ◯ ALBUM』のアートワークが出現。アートワークの掲出期間は、3月16日から22日まで。そのほかの掲出については、DREAMS COME TRUEのオフィシャルサイトやSNSで随時発表される。
【動画】DREAMS COME TRUE「東京magic hour」ミュージックビデオ
同ミュージックビデオには、繊細な光の描写と、切なくも温かいノスタルジックな世界観で支持を集めるイラストレーター・Saigetsuが参加。同曲のために20枚のイラストを描き下ろし、東京のさまざまな場所での“マジックアワー”を表現している。スクランブル交差点や河川敷、下町など、東京のさまざまな場所を巡りながら、夕暮れから街の灯りがともり始める、リアルとファンタジーのあいだのような都市のきらめきが描かれ、一日の終わりに訪れる、東京ならではの美しい時間を感じられる作品となっている。
さらに、東急東横線、田園都市線の女性専用車両（全編成）と東急東横線、田園都市線、大井町線、目黒線、池上・多摩川線の5路線（各1編成のみ）の車内に『THE BLACK ◯ ALBUM』のアートワークが出現。アートワークの掲出期間は、3月16日から22日まで。そのほかの掲出については、DREAMS COME TRUEのオフィシャルサイトやSNSで随時発表される。