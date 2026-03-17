DREAMS COME TRUE、9年ぶりアルバム収録曲「東京magic hour」MV公開 Saigetsu描き下ろしイラストで東京の夕景描く

DREAMS COME TRUE、9年ぶりアルバム収録曲「東京magic hour」MV公開 Saigetsu描き下ろしイラストで東京の夕景描く