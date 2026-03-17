演出家でタレント・テリー伊藤（76）が16日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。最も太っ腹だった差し入れをしてくれた大物俳優を明かした。

この日、女優の泉ピン子とともに出演。おごってもらった先輩について話が及ぶ中、テリーは「一番太っ腹だったのは、松方弘樹さんでしたね」と2017年に亡くなった俳優の松方弘樹さんの名前を挙げた。

「僕ね、実は大泉の撮影所で、ドラマの監督やったことあるんですよ」とかつてドラマ版の「蒲田行進曲 完結編 銀ちゃんが逝く」で演出を手掛けたことに触れた。

そしたら「隣のスタジオに松方さんがいて。僕は松方さんとは『天才・たけしの元気が出るテレビ』でやってたんで、お世話になったんですけど、そしたら、ドンペリを2ダース。ドンペリを2ダースですよ。それどーんと置いてあって」と驚きの差し入れがあったことを明かした。

「普通ビールだったらまだ分かるけども、ドンペリを2ダース置いてある。聞いたことない。みんなビビっちゃって」と苦笑。「銀座の高級クラブじゃないんだから。1本あれどうだろう、5万とか」と苦笑。「それが2ダース置いてあるんです。もうね、スタッフ持って帰れないんですよ。あまりにも凄すぎちゃって」と話した。