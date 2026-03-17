14日（土）、「ABEMA（アベマ）」が「“推し”えて！SVリーガー出没MAP 大阪マーヴェラス編 vol.2」を放送した。

この番組は、国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SV.LEAGUE（SVリーグ）」で活躍する選手の魅力を深掘りしながら、その素顔や出没スポットを紹介する特別番組。MCにはバレー歴6年を誇る令和のカリスマギャル・みりちゃむさんを迎え、大阪MVの林琴奈、宮部愛芽世、西崎愛菜の3人を直撃している。

今回のvol.2では、抜群の身体能力でチームを牽引する若き副キャプテン・宮部が、自身の思い出のスポットを明かした。宮部が紹介したのは、大阪・福島駅近くにある人気パン店「パネ・ポルチーニ」。母校である金蘭会中学・高校時代を振り返り、「学生の時、寄り道禁止だったんですけど、よく買って帰っていました」と、当時の“秘話”を披露。特にお気に入りだというクリームパンについて「薄皮でクリームがパンパン！」と熱弁すると、実際に店舗を訪れたみりちゃむさんもそのボリュームに驚愕。「学校帰りに食べたら最高」と現役SVリーガーの選ぶ逸品に太鼓判を押した。

また、宮部にとっての原点である母校についても言及。「遊びたいと思うこともあったが、バレーに打ち込んだ経験が今につながっている」と、現在の飛躍を支える学生時代の情熱を語った。

番組後半では、プライベートに踏み込んだトークも展開。「試合の日はスイッチを入れるために絶対に化粧をする」という宮部のルーティーンや、みりちゃむさんの「鏡に向かって“今日も可愛い！”と言う」というポジティブな習慣に選手たちが共感する場面も。さらに、ファン必見の“理想の男性像”についての恋バナなど、コート上では見られない「ぶっちゃけトーク」で盛り上がりを見せた。

恒例のゲーム企画「風船バレー」では、林の回答を巡ってまさかの審議が勃発。罰ゲームとして「好きな人に言われたい一言」を照れながら披露した林が、みりちゃむさんに無茶振りをして罰ゲームに巻き込むなど、終始笑いの絶えない放送となった。

全3回にわたる大阪マーヴェラス編。次回の最終回は21日（土）12:00放送予定。リベロの西崎愛菜に焦点を当てた内容となっている。

「ABEMA de J SPORTS」では、2025-26シーズンのSVリーグ男女の注目試合も毎節無料で生中継。試合中にコメントで盛り上がれる機能や、「ABEMA」ならではの独自解説を通じて、新しいスポーツ観戦体験を提供している。