“しんどい”関西あるあるを検証…“関西アンチ”救済特番放送決定 さらば青春の光＆みなみかわが出演
読売テレビは21日午後3時30分から、関西ローカルで『関西アンチ救済協会』を放送する。
【番組カット】明石家メンバーと爆笑トークを繰り広げるさらば青春の光
関西愛にあふれた「関西アンチ救済協会」の会長・みなみかわに関西アンチの疑惑をかけられ、協会に呼び出されたさらば青春の光の森田哲矢と東ブクロ。そんな、２人に、みなみかわが、新たなアングルで捉えた関西あるあるを紹介。はたして、関西アンチのさらばは、笑ってくれて、関西愛を持ってくれるのか。
【内容】
■関西アンチ「撃たれたフリのリアクション、見ててしんどい」
関西人なら街頭インタビュー中にスナイパーに狙撃されそうでもリアクションできる!?
■関西アンチ「ヒョウ柄おばちゃん、圧が怖くて嫌だ」
人間から敬遠されるヒョウ柄おばちゃんはライオンとなら仲良くなれる!?
■関西アンチ「関西ローカルタレント もう見飽きた」
タージンのサイレント食レポ、亀田史郎のいちばん可愛い所、M-1ナレーターの新境地
■関西アンチ「関西おばちゃんのアメ 正直いらない」
ガチの100万円争奪 おばちゃんが持ってるアメの数当ててブラックジャック
ほか
【番組カット】明石家メンバーと爆笑トークを繰り広げるさらば青春の光
関西愛にあふれた「関西アンチ救済協会」の会長・みなみかわに関西アンチの疑惑をかけられ、協会に呼び出されたさらば青春の光の森田哲矢と東ブクロ。そんな、２人に、みなみかわが、新たなアングルで捉えた関西あるあるを紹介。はたして、関西アンチのさらばは、笑ってくれて、関西愛を持ってくれるのか。
■関西アンチ「撃たれたフリのリアクション、見ててしんどい」
関西人なら街頭インタビュー中にスナイパーに狙撃されそうでもリアクションできる!?
■関西アンチ「ヒョウ柄おばちゃん、圧が怖くて嫌だ」
人間から敬遠されるヒョウ柄おばちゃんはライオンとなら仲良くなれる!?
■関西アンチ「関西ローカルタレント もう見飽きた」
タージンのサイレント食レポ、亀田史郎のいちばん可愛い所、M-1ナレーターの新境地
■関西アンチ「関西おばちゃんのアメ 正直いらない」
ガチの100万円争奪 おばちゃんが持ってるアメの数当ててブラックジャック
ほか