ＩＭＰ．の影山拓也が、ｔｂｃ東北放送「ひるまでウォッチン！」の人気コーナー「かげログ」の特別編に出演。グループ初のアリーナツアー宮城公演（２月１４、１５日）を終えたばかりのメンバー７人が全員揃って登場し、リーダー影山の知られざる一面が次々と明かされた。

公演を振り返り、まず「僕はいつもロケで行かせてもらう側ですけど、今回はこのアリーナにたくさんの宮城県民の方がいらっしゃったので直接現地の方とコミュニケーション取れるのはすごく楽しい時間だと思いました」と感謝を述べた影山。すかさず椿泰我から、前回のロケで何の店かも分からぬまま「皆さん、こちらに来てください！」と呼びかけていたことが明かされ「ずっと適当なこと言ってる」と、番組を見ていなければ分からない、愛のあるツッコミが入った。

さらに番組では、影山のこの１年の名＆珍場面を振り返るクイズ「めざせ！かげログ王」を昨年に続いて実施。そこで、影山がカンペに書かれた「第２弾」という文字の「弓偏（ゆみへん）」を数字の「３」と見間違え「第２３弾！」と自信満々に絶叫。このあまりに予想外な言い間違いに、メンバーからは「怖い怖い」などと戦慄するような声が上がり、現場は大きな笑いに包まれた。

クイズでは「影山がロケ中に叫んだ２８歳の抱負とは？」という難問も出題。佐藤新らが「早寝早起き！」とボケる中、影山が「僕に欠けているもの」とヒントを出すと、メンバーはすかさず「そんなものないな」とフォロー。しかし、前回王者の横原悠毅が「語彙力を増やす」と冷静に回答して見事正解。横原は「王座を守れてよかった」とクールに２連覇を達成し、影山も「２冠！素晴らしい！」とその勝利を祝福した。

アリーナのステージで見せるクールな姿とは裏腹に、メンバーの前で見せる影山の圧倒的な天然ぶり。その愛すべきキャラクターと、それを逃さずイジり倒すグループの固い絆が垣間見える放送となった。