◇大相撲春場所10日目（2026年3月17日 エディオンアリーナ大阪）

横綱昇進後の初優勝を狙う豊昇龍（26＝立浪部屋）は結びで小結・若元春（32＝荒汐部屋）を寄り倒し、8勝2敗で勝ち越しを決めた。優勝争いトップを1差で追いかける。ケンカ四つ。立ち合いすぐに右を差し勝ち、左上手をつかんで一気に攻め込んだ。最後は右からすくって相手を崩しながら勝負を決めた。

大関経験者の関脇・霧島（29＝音羽山部屋）は西前頭4枚目の隆の勝（31＝湊川部屋）を引き落とし、9勝1敗で優勝争いトップを走っている。立ち合いは低い体勢で当たった。相手のいなしで少し泳いだものの、立て直して逆に相手を引き落とした。隆の勝は7勝3敗となった。

大阪府寝屋川市出身で東前頭10枚目の豪ノ山（27＝武隈部屋）は東12枚目の朝紅龍（27＝高砂部屋）をはたき込み9勝1敗で優勝争いトップを並走している。

昨年名古屋場所で優勝している西前頭5枚目の琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）は大関経験者の西8枚目・正代（34＝時津風部屋）に寄り倒されて8勝2敗となった。立ち合いで右を差されて一気に寄られ、最後はもろ差しで完敗だった。