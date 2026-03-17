■全国の18日（水）の天気

西から前線や低気圧が近づきます。天気は下り坂で、九州では朝から雨が降り出すでしょう。日中は雨の範囲が東へ広がり、夜には東海や北陸も傘の出番になりそうです。西日本では雷を伴って強く降る所もあるでしょう。関東も、雨の降る所がありそうです。北日本は、午前中は晴れますが、午後は雲が広がるでしょう。東北は、夜遅くなると、雨の降る所がありそうです。

最低気温は、北日本や北陸で17日より低く、北日本では氷点下の所が多いでしょう。日中は、東北で10℃を超え、関東から西では15℃くらいの所が多い見込みです。九州南部では20℃前後まで上がり、雨でも上着のいらない暖かさでしょう。

【予想最低気温（前日差）】

札幌-2℃（-1 平年並み）

仙台0℃（-3 3月上旬）

新潟0℃（-2 2月中旬）

東京都心9℃（＋1 4月中旬）

名古屋4℃（-1 平年並み）

大阪5℃（-1 3月上旬）

広島7℃（＋1 3月下旬）

高知11℃（＋3 4月中旬）

福岡8℃（＋1 3月下旬）

鹿児島11℃（＋2 4月上旬）

那覇16℃（＋2 3月上旬）

【予想最高気温（前日差）】

札幌7℃（＋1 3月下旬）

仙台11℃（-3 3月下旬）

新潟12℃（＋1 3月下旬）

東京都心15℃（-1 3月下旬）

名古屋16℃（-2 3月下旬）

大阪15℃（-2 3月下旬）

広島11℃（-6 2月中旬）

高知15℃（-4 3月上旬）

福岡16℃（-1 3月下旬）

鹿児島21℃（＋1 4月上旬）

那覇24℃（＋1 4月中旬）

■全国の週間予報

19日は、前線や低気圧の影響で、午前を中心に雨の降る所が多いでしょう。北海道や東北北部は雪の所がありそうです。20日（祝日）は、西日本を中心に晴れ間が出ますが、北日本は雪や雨が降りやすく、関東でも、夜は急な雨の降る所があるでしょう。21日、22日は、晴れ間の出る所が多く、各地でお出かけ日和になりそうです。

気温はこの先全国的に高く、春らしい暖かさが続きそうです。西・東日本は15℃〜20℃くらいの日が続き、サクラの開花が進みそうです。