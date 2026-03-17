日本競輪選手養成所第１２９回生、１３０回生の卒業記念レース（伊東競輪場）は１７日、男女の決勝戦が行われ、男子は在所１位の沢田桂太郎（２８＝大分）が、女子は在所２位の川上いちご（２６＝千葉）がそれぞれ優勝した。男子１２９回生６９人、女子１３０回生２０人は３月２３日に選手登録され、５月８日から行われる「競輪ルーキーシリーズ」（松山）から順次デビューする。

決勝は在所１位の小原乃亜が最終１角で落車。６番手に置かれていた川上は２角から大外を回し、直線で同県の山田南を捕らえて卒記クイーンの座をゲットした。だが、展開が展開だけに「落車の瞬間は覚えていないですが、心が痛い。１００％喜べないです」と笑顔はなかった。

それでも、川上の頭にあったのはある言葉だった。それは神山雄一郎所長の「競輪選手は自分のためだけではなく、お客さんのためにも最後まで全力で駆けろ」。選手としての原点ともいえる教えを胸に、どんな状況でも最後まで走り切った。

中学から８年間、陸上競技に打ち込み、国立・千葉大を卒業。その後は公立小学校の教員として３年間その職に就いた。「今は子どもたちも応援してくれています。私の背中を見ていてくれるはずですし、頑張らないと」と背負うものが気持ちを突き動かしている。

異色のキャリアを経てガールズケイリンへの一歩目を踏み出した。「ここからがスタート地点」と、クイーンの称号にもおごることなく、謙虚に地道にその歩みを進めていく。