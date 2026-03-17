日本競輪選手養成所第１２９回生、１３０回生の卒業記念レース（伊東競輪場）は１７日、男女の決勝戦が行われ、男子は在所１位の沢田桂太郎（２８＝大分）が、女子は在所２位の川上いちご（２６＝千葉）がそれぞれ優勝した。男子１２９回生６９人、女子１３０回生２０人は３月２３日に選手登録され、５月８日から行われる「競輪ルーキーシリーズ」（松山）から順次デビューする。

在所１位の名にたがわぬ圧倒的な存在感を示し、最後の最後まで強かった。

高校時代からナショナルチームに名を連ね、ロードレースのトップ選手として活躍していたスーパーアスリート。現在もプロチーム「スパークルおおいた」に所属する自転車競技の第一人者だ。養成所でもその実力は群を抜き、自治会長として候補生をまとめるリーダーシップまで発揮した。「これで最強、最速の自治会長を証明できたましたかね」と胸を張った。

決勝は「ライバル」と意識する伊藤京介との対決。意地と意地がぶつかる真っ向勝負は伊藤の先行をホームまくりで応戦。「（伊藤と）『踏み合ってでもいいレースをしよう』と話していました。負けられなかった」。ずっとこだわってきた先行での勝利ではなかったが「終わり良ければすべて良しってことで」と勝つための最善策を取った。

大分からは寺田信彦さん（９２期＝引退）以来となる大会覇者。「自分の特徴は地脚。地元の選手たちに頼ってもらえる先行選手になれるように。９連勝？ いや１８連勝できるように（笑）」と、九州を背負う大砲候補はすでに走り出している。