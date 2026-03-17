BE:FIRST、新曲「BE:FIRST ALL DAY」振付が話題沸騰「見覚えある」「すごいサプライズ」複数の過去楽曲名挙がる
【モデルプレス＝2026/03/17】ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）の新曲「BE:FIRST ALL DAY」のMVが3月16日に公開された。振付が話題を集めている。
【写真】BE:FIRST、振付が話題の新曲MV
同日、BE:FIRSTが5月6日に発売する9thシングル表題曲「BE:FIRST ALL DAY」が先行配信され、グループの公式YouTubeでMVが公開された。
同楽曲は、グループのデビュー5周年の幕開けを飾る第1弾シングルであり「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言するHIPHOPナンバー。団地を舞台としたMVでは、メンバーが統一感のある衣装に身を包み、力強くダイナミックな動きと音を細かく拾う繊細な表現を織り交ぜた緩急あるダンスを披露。HIPHOPのグルーヴを感じさせるパフォーマンスで、楽曲の世界観を際立たせている。
メンバーのSOTA（ソウタ）とダンサーのRhyme（RHT.）が共作した印象的な振り付けが多く登場するなか、SNS上ではファンから「見覚えある」「過去楽曲のコレオ入ってる？」「振付が重なる」「5周年のまとめみたい」などの声が上がった。
「BE:FIRST ALL DAY」の一部の振り付けに重なるとして、デビュー曲「Gifted.」（2021年）や配信限定シングル「Boom Boom Back」（2023年）、5thシングル「Masterplan」（2024年）、2ndアルバム「2:BE」リード曲「Blissful」（2024年）、7thシングル「GRIT」（2025年）など複数の過去楽曲名が挙がり「エモすぎる」「さすが」「気づいた人すごい」「思い出がいっぱい」「もし本当にそうだったらすごいサプライズ」と盛り上がりを見せている。（modelpress編集部）
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【写真】BE:FIRST、振付が話題の新曲MV
◆BE:FIRST、新曲「BE:FIRST ALL DAY」
同日、BE:FIRSTが5月6日に発売する9thシングル表題曲「BE:FIRST ALL DAY」が先行配信され、グループの公式YouTubeでMVが公開された。
◆BE:FIRST、新曲「BE:FIRST ALL DAY」の振り付けが話題
メンバーのSOTA（ソウタ）とダンサーのRhyme（RHT.）が共作した印象的な振り付けが多く登場するなか、SNS上ではファンから「見覚えある」「過去楽曲のコレオ入ってる？」「振付が重なる」「5周年のまとめみたい」などの声が上がった。
「BE:FIRST ALL DAY」の一部の振り付けに重なるとして、デビュー曲「Gifted.」（2021年）や配信限定シングル「Boom Boom Back」（2023年）、5thシングル「Masterplan」（2024年）、2ndアルバム「2:BE」リード曲「Blissful」（2024年）、7thシングル「GRIT」（2025年）など複数の過去楽曲名が挙がり「エモすぎる」「さすが」「気づいた人すごい」「思い出がいっぱい」「もし本当にそうだったらすごいサプライズ」と盛り上がりを見せている。（modelpress編集部）
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