春の差し色は“バッグ”で！【GU】1点投入でおしゃれ♡「ボストンバッグ」

ベーシックなコーデに物足りなさを感じたら、季節感を演出できるカラーアイテムを取り入れるのが一つの手かも。今回紹介するのは、一点投入でおしゃれ度アップが狙える【GU（ジーユー）】のボストンバッグ。大人のきれいめスタイルにもすっとなじみそうな春色をコーデに添えて、春のお出かけを楽しんで。

淡色バッグでつくる春の抜け感

【GU】「ボストンバッグ」＜クリーム＞\2,990（税込）

まろやかなイエロー系のクリームカラーが、コーデの春らしいアクセントになってくれそうなボストンバッグ。差し色初心者さんでも取り入れやすい上品カラーがポイントです。コンパクトな横長フォルムはきちんと感がありつつ、主張しすぎない絶妙な存在感。丸みのあるフォルムとミニマルなデザインで、大人女性のデイリーコーデをセンスよく格上げできそう。

きれいめにもカジュアルにもなじむデザイン

ネイビージャケット × グレーパンツのベーシックコーデに合わせるだけで、ぐっと軽やかな印象に。バッグをスウェットやワイドパンツといったラフな着こなしに合わせれば、全体を引き締める役割にも使えそうです。「ロングハンドルで肩がけ可能」（公式サイト）と、実用性も十分。春の装いにさりげなく華やぎを添えてくれる、頼れる一点になる予感です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

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Writer：licca.M